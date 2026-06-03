Частната икономическа активност в еврозоната се свива с най-бързия темп от 18 месеца

Частната икономическа активност в еврозоната се е свила с най-бързия си темп от 18 месеца насам през май, тъй като отслабващото търсене на стоки и услуги - ключов показател за икономическото здраве - е свалило продукцията надолу за втори пореден месец. В същото време ценовият натиск е достигнал най-високите си нива от повече от три години, предава Ройтерс.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global за еврозоната се е понижил до 48,5 пункта през май от 48,8 пункта през април. Така той е достигнал най-ниското ниво от ноември 2024 г., което обаче е над предварителната оценка за 47,5 пункта.

Основният индекс за сектора на услугите е нараснал минимално до 47,7 пункта от предходните 47,6 пункта, надминавайки първоначалната стойност от 46,4 пункта.

Стойност под 50 пункта сигнализира свиване.

„След като бизнес активността в еврозоната спадна за втори пореден месец през май, все по-вероятно е икономиката да отбележи свиване през второто тримесечие“, коментира Крис Уилямсън, главен икономист в S&P Global Market Intelligence.

Общият брой нови поръчки е спаднал за трети пореден месец, като темпът на намаление е вторият по сила от ноември 2024 г. Най-силно влияние е оказало външното търсене, като експортните поръчки са се понижили с най-бързия темп за тази година.

Влошаването е концентрирано в двете най-големи икономики на блока. Германия и Франция са отчели свиване на частната икономическа активност, докато Италия и Испания са отбелязали лек растеж, сочат още данните.

Разходите за суровини са скочили с най-резкия темп от 3 години и половина, докато цените за крайните клиенти са достигнали 38-месечен връх. Това се е случило, докато инфлацията в еврозоната се е ускорила до 3,2% през май според данни от вторник, значително надминавайки целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%. Очаква се паричният орган да вдигне лихвите на заседанието си този месец, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран продължава да повишава цените на енергоносителите.

С намаляване на новия бизнес компаниите съобщават за нарастващ неизползван капацитет. Съкращенията на работни места са се ускорили с най-бързия темп от 5 години и половина, макар че общият им обем остава умерен.

Бизнес доверието се е възстановило леко спрямо април, но остава слабо по исторически стандарти и значително под нивата отпреди избухването на войната в Близкия изток.