Президентът върна закона, предвиждащ ДАНС да решава за продажба на "Лукойл Нефтохим"

Президентът Румен Радев е наложил вето на промените в Закона за насърчаване на инвестициите, съобщават от пресслужбата на Президентството. Текстовете касаят продажбата на "Лукойл Нефтохим" и предвиждат подобна сделка да се одобрява от Министерския съвет, но решаващ глас за нея да има Държавна служба "Национална сигурност" (ДАНС).

Според мотивите на президента това положение е недопустимо от гледна точка на Конституцията. ДАНС е специализиран орган към Министерския съвет и не може чрез свое становище да го задължава да взема каквото и да е решение. "В противен случай се създава положение, при което Министерският съвет не може самостоятелно да упражни свое конституционно правомощие", допълват още от Президентството.

Със своето вето Радев напомня още, че в Закона за инвестициите вече има текстове, които предвиждат сделки, които могат да засегнат националната сигурност, да бъдат подложени на специален контрол. При тях одобрението отново е от Министерския съвет, но то се взима след становища, които дават редица държавни органи, включително и ДАНС.

Президентът обръща внимание, че писане на закони, касаещи конкретни фирми е в противоречие на правото на ЕС и на смисъла на Закона за нормативните актове.

Народното събрание одобри промените на 24 октомври, броени часове, след като бяха одобрени санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" от страна на САЩ. Те ще влязат в сила официално на 21 ноември, но вече има сигнали за отказ от предоставяне на услуги и сключване на сделки с двете компании, включително и срещу техни дъщерни дружества, регистрирани в Европа.

Руската "Лукойл" се съгласи да продаде своите международни активи на Gunvor, но сделката трябва да получи одобрение от Вашингтон. Според анализатори независимо от тази трансакция България трябва да поеме контрола върху рафинерията (чрез процедурата за особен управител) и да на тази база да поиска дерогация от САЩ, за да може съоръжението да продължи да работи.