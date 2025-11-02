Какво представлява особеният управител за "Лукойл Нефтохим"?

Особеният управител, който може да поеме управлението на българските активи на "Лукойл", е представител на държавата, назначен от министъра на икономиката, припомни Мартин Владимиров от Центъра за управление на демокрацията пред БНР. Той уточни че това е предвидено в законодателни промени от 2023 година и те не означават национализация на активите.

Особеният управител има мандат от шест месеца (с опция за удължаване с още шест месеца) и взима всички оперативни решения - закупуване на суров петрол, реализацията на произведената продукция и т.н., но няма право да взема решение за активите, или да преговаря за продажбата им. Печалбата се събира в специален доверителен фонд, който ще бъде предаден на "Лукойл", когато отпаднат санкциите, или бъде осъществена промяна на собствеността.

На тази база България може да поиска дерогация от САЩ за санкциите и това е може би единственият вариант в момента за рафинерията да продължи да работи след 21 ноември, смята Владимиров. Той беше категоричен, че няма съмнение, че американските санкции се отнасят и до "Лукойл Нефтохим" и че в в петролната индустрия е много трудно да се избегнат трансакции в долари, което автоматично означава, че в един момент операциите на компанията ще бъдат засегнати.

Експертът отбеляза, че "Уникредит Булбанк" вече е съобщила, че спира да обслужва "Лукойл" в България.

Ще има ли интерес на инвеститорите към българската рафинерия?

Според публикация в европейското издание Politico София се готви да поиска отсрочка от Вашингтон за рафинерията, която осигурява 80% от горивата на вътрешния пазар. Източници на изданието обаче отбелязват, че мотивите, които ще изтъкнат властите, е че със спирането на работата на рафинерията има риск за правителството и това ще бъде от полза за президента Румен Радев, представен като проруски политик.

От Министерството на енергетиката и от Президентството отказват коментар на публикацията, пише още Politico.

В подобна ситуация беше и германското звено на "Роснефт", но Берлин получи дерогация до март 2026 година, в който период да завърши и опитите си да намери купувач на активите. Германия пое контрола над рафинериите на "Роснефт" в страната още през есента на 2022 година заради заплахи за енергийнта сигурност. Германия не купува руски петрол, макар и все още да разчита на доставки по петролопровода "Дружба", но вече от Казахстан. Германия вече три години опитва да продаде активите на "Роснефт".

Според Мартин Владимиров ще има интерес за рафинерията в България, защото в нея са вложени мнного средства за модернизация и тя е сред най-добрите в световен мащаб. "Тя е най-голямата в Югоизточна Европа и определя цените в целия регион", каза той пред БНР и допълни, че причината досега да няма интерес от междуродни компании е желанието на "Лукойл" да я продаде на свои "приятели" от Казахстан, Азербайджан или Турция.

Експертът коментира още и обявената продажба на активите на "Лукойл" в Европа на базираната в Кипър Gunvor . Според него това е сделка за 15 млрд. - 20 млр. долара и едва ли може да бъде осъществена в толкова кратък срок. Компанията е основана от руския олигарх Генадий Тимченко, но е продал активите си през 2016 година на своя съдружник.

Днес кипърската компания е четвъртият по големина търговец на петрол в света, но няма особен опит в управлението на рафинерии и друщи съоръжения, смята още Владимиров. За него е несериозно да се очаква в следващите три седмици ситуацията да се регулира от самосебе си и препоръча да бъде потърсена дерогация от САЩ.