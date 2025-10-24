ДАНС ще има думата при продажбата на рафинерията на "Лукойл" у нас

Продажбата на рафинерията на "Лукойл" и другите дъщерни дружества на руската компания у нас ще стане само след позитивната оценка на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това приеха депутатите на второ четене на промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Текстовете ще влязат в сила след обнародването им в Държавен вестник, което може да стане най-рано през следващата седмица, ако бъде спазен графикът при публикуване на изданието.

По време на дебатите от опозицията коментираха, че текстовете няма да са приложими, защото вероятната сделка за продажбата ще бъде сключена извън България - собственикът на "Лукойл Нефтохим" е регистрираната в Швейцария LITASCO, дъщерно дружество на "Лукойл". Те нарушават и Конституцията, според която Министерският съвет осигурява сигурността и обществения ред, а новият закон всъщност предвижда ДАНС, която е част от Министерския съвет, да изземе функциите на правителството.

Затова и депутатите от опозицията обясниха в своите коментари при дебатите, че промените всъщност внасят допълнителни пречки и реално няма да насърчат, а ще спрат продажбата на рафинерията и намирането на стратегически западен инвеститор. Радослав Рибарски (ПП-ДБ) отбеляза от трибуната, че освен със санкциите на САЩ компаниите ще трябва да се съобразяват с проверки на ДАНС, одобрения на правителството и други административни пречки, които вероятно ще ги откажат.

"Този актив стана непродаваем", категоричен беше депутатът.

Законът гарантира, че "последният печат" на сделката ще бъде поставен от този, който контролира ДАНС, допълни и Ивайло Мирчев. Той предупреди, че може да се получи криза за горива, защото "част от запасите са в чужбина, част в "Лукойл", а част просто ги няма". Депутатът Станислав Анастасов (ДПС-НН) обаче заяви, че след промени в законодателството всички резерви от горива са на територията на страната и има електронен регистър, който да следи за тях. "Няма проблем с горивата, няма и да допуснем да има, независимо от това, което вие правите", допълни още той.

От партия "Меч" припомниха, че преди девет месеца са внесли предложение за покупката на рафинерията и всички дъщерни дружества от държавата ("Лукойл-България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай"). Сега вече това ще бъде невъзможно, защото на пазарите вече влияят геополитически фактори, върху които правителството няма контрол, каза Маноил Манов.

Депутатите от управляващото мнозинство се въздържаха от участие в дискусията.