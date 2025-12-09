Американска банка предлага схема за обезщетения на инвеститори чрез активите на „Лукойл“

Американската инвестиционна банка Xtellus Partners е предложила на американското Министерство на финансите приходите от продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“ да бъдат използвани за плащания към американските инвеститори, които са изгубили пари, когато войната на Русия в Украйна е замразила притежанията им в „Лукойл“, съобщават източници за Ройтерс.

Американски мениджъри на активи, включително BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, загубиха милиарди долари, когато трябваше първо да замразят, а след това да отпишат акциите си в руски компании, включително „Лукойл“, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Xtellus е заявила пред Министерството на финансите на САЩ, че иска да организира замяна на ценните книжа на „Лукойл“, притежавани от американски инвеститори, в безкасова продажба обратно на „Лукойл“ в замяна на международните активи на руската компания, съобщават за Ройтерс четирима източници, запознати с плана.

Предложението не е било съобщавано по-рано.

Американското министерство на финансите и „Лукойл“ са отказали коментар.

Банката консултира американския милиардер Тод Бойли и инвестиционната група Allied Investment Partners от Обединените арабски емирства, които са партньори в предложената сделка.

Представител на Бойли е отказал коментар. Allied Investment Partners не е отговорила на искането за такъв.

Множество заинтересовани от глобалните активи на „Лукойл“ на стойност 22 млрд. долара

Международните активи на „Лукойл“, оценявани на 22 млрд. долара, привличат дълъг списък от заинтересовани страни – от американския гигант в областта на частните инвестиции Carlyle до Chevron.

През октомври САЩ наложиха санкции на двете най-големи енергийни компании в Русия, „Роснефт“ и „Лукойл“, в опит да подтикнат Кремъл към сключване на мирно споразумение с Украйна.

„Лукойл“ е най-тежко засегнатата компания, като операциите ѝ в чужбина са прекъснати от Ирак до Финландия.

Компанията има срок до 13 декември да продаде тези активи, но е поискала удължаване на този срок, за да има повече време да работи по сделките, казват двама други източници.

Плащането за активите в акции може да означава по-бърза сделка, посочват източници, тъй като западните санкции срещу „Лукойл“ забраняват преводи на парични средства към компанията.

Западните инвеститори притежаваха над една четвърт от акциите на „Лукойл“ преди началото на войната. В момента стойността на компанията е около 50 млрд. долара.

Активите на „Лукойл“ вероятно ще бъдат продадени на енергийни компании

Ако предложението бъде одобрено, Бойли и Allied Investment Partners ще се опитат да продадат чуждестранните активи на „Лукойл“, вероятно на енергийни компании. Купувачите на активи първо ще трябва да се споразумеят с „Лукойл“, преди да одобрят сделката с Министерството на финансите, съобщават източници.

Xtellus се появи през 2018 г. след изкупуване от мениджмънта на американската дейност на втората по големина банка в Русия VTB Capital.