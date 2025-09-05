Безработицата в САЩ е на най-високото си ниво от 2021 г.

Растежът на заетостта в САЩ значително се е забавил през миналия месец, а безработицата е достигнала най-високото си ниво от 2021 г. насам. Това подхранва опасенията, че пазарът на труда може да е на прага на по-значително влошаване, предава Bloomberg.

Според доклад на Бюрото по статистика на труда, публикуван в петък, броят на заетите извън селското стопанство се е увеличил с 22 хил. през август. Ревизиите показаха, че заетостта е намаляла през юни – първият спад в броя на работните места от 2020 г. насам. Равнището на безработицата се е повишило до 4,3%.

Данните вероятно ще засилят опасенията за устойчивостта на пазара на труда след шокиращия доклад от юли. През последните месеци ръстът на работните места значително се забави, свободните работни места намаляха, а увеличението на заплатите също се забави, което оказва натиск върху икономическата активност.

Растежът на заетостта е концентриран в секторите на здравеопазването, отдиха и хотелиерството. Няколко сектора, включително информационните технологии, финансовите дейности, производството, държавната администрация и бизнес услугите, отбелязват рязък спад.

Трейдърите продължават да залагат, че Федералният резерв на САЩ ще понижи лихвените проценти на заседанието си през септември, както председателят му Джером Пауъл сигнализира в речта си миналия месец по време на годишния симпозиум на централната банка в Джаксън Хоул. Преди срещата си централните банкери ще се запознаят и с най-новите данни за потребителските цени.

Макар че данните за заплатите през юли бяха леко коригирани в посока нагоре, картината на пазара на труда през юни изглеждаше още по-лоша. Заради тях президентът Доналд Тръмп уволни комисаря на Бюрото по статистика на труда и я обвини, без доказателства, в манипулиране на цифрите с цел политическа изгода.