С бартери Китай заобикаля санкциите на САЩ върху иранския петрол

Санкциите на САЩ правят почти невъзможно изпращането на пари в Иран, като в списъка със забрани е и централната банка на страната. Но Китай е намерил начин да заобиколи санкциите и продължава да купува ирански петрол, пише The Wall Street Journal.

По данни на официалната китайска статистика в страната няма доставки на ирански петрол от 2023 година. Според източници на изданието обаче иранските петролни компании извършват доставки до китайските пристанища, а в замяна китайски компании строят инфраструктура в Иран.

В схемата участва най-голямата държавна застрахователна компания в Китай, която сама се определя като експортно-кредитна агенция - Sinosure, както и Chuxin - финансов мехаизъм, който липсва в китайските регистри, но плаща на китайски компании и подизпълнители да строят в Иран. Проектите са застраховани при Sinosure. Сред тях са изграждане на летища, рафинерии и големи транспортни хъбове.

Иран също така използва своя петрол като платежно средство и за покупки на китайски стоки, сочат още данните на американските власти.

Доставките на петрол не са директни - използват се различни маршрути и претоварване в открити води, за да се замаскира оригиналния произход на петрола.

Източниците на WSJ съобщават, че са разкрили схемата, използвайки достъп до официални документи, разузнавателна информация и коментари от дипломатическите среди.

Китай е най-големият купувач на ирански петрол още от 2018 година, след като през 2015 г. Доналд Тръмп в първия си мандат в Белия дом извади САЩ от ядреното споразумение с Иран и наложи санкции. След завръщането си той призова за максимален натиск и ограничаване на продажбите на ирански петрол "до нула".

Вашингтон наложи санкции срещу няколко китайски компании и физически лица, но това не спря доставките на ирански петрол, отбелязва още WSJ. Пекин предложи и политическа подкрепа на властта в Иран - президентът Масуд Пезешкиан участва на Шанхайския икономически форум, а след това и на парада по повод края на Втората световна война, организиран от Китай в началото на септември.

Китай определя санкциите на САЩ срещу Иран като незаконни. Но прибягва до подобни бартерни сделки, за да не застраши своите компании, които са заплашени от изключване от световната финансова система, ако купуват ирански петрол.

По данни на щатската Администрация за енергийна информация (EIA) износът на Иран през 2024 година е на стойност 43 млрд. долара и голяма част от него е петрол. 90% от иранския износ се насочва към Китай.

Според анализатори, цитирани от WSJ, Китай е инвестирал 25 млрд. долара в изграждането на инфраструктурни проекти в Иран в периода между 2000 година и 2023 година. След 2021 година китайските проекти се увеличават и са свързани с изграждане на критична инфраструктура като водоснабдяване и електроенергия.