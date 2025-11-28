Унгария преговаря за още руски газ през зимата и през 2026 г.

Унгарският премиер Виктор Орбан ще пътува до Москва за преговори за допълнителни доставки на природен газ за зимата и за следващата година, пише Ройтерс. Говорителят на Кремъл потвърди, че по-късно днес (28 ноември) ще има среща между руския президент Владимир Путин и Орбан, допълва ТАСС.

В интервю унгарският премиер отбелязва, че разговорите са част от опитите му да осигури енегийната сигурност на Унгария.

В началото на ноември Орбан разговаря с американския президент Доналд Тръмп и договори едногодишна дерогация от санкциите срещу руския петролен сектор. След срещата угарският премиер обясни, че страната му ще може да продължава да купва петрол по петролопровода "Дружба" и газ по "Турски поток". От Белия дом уточниха, че това разрешение е за година.

Унгарското Министерство на външните работи съобщи, че от началото на година страната е купула над 7 млрд. куб. метра природен газ от Русия и 8,5 млн. тона суров петрол.

На фона на усилията на останалите държави от ЕС да намалят зависимостта си от Русия, Будапеща я увеличава. По данни на Bloomberg в годините на войната Унгария купува вече почти целия петрол, който потребява, от Русия. Виктор Орбан нарича тези доставки "жизненоважни" и без алтернатива, макар че статистиката показва, че през 2021 година Русия е осигурявала около 60% от петрола, който страната потребява.

В замяна на дерогацията Унгария подписа и няколко договори със САЩ за доставката на втечнен газ и ядрен гориво от Westinghouse

Едва ли ще можем да избегнем разговорите за мирните преговори, каза още Виктор Орбан преди срещата си с Владимир Путин.

Междувременно украинските антикорупционни органи претърсват жилището на началника на офиса на президента Андрий Ермак. Той е "дясната ръка" на Володимир Зеленски и е водещ при преговорите със САЩ за израбтване на плана за мир в Украйна. От Специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че операцията е по по текущо дело.

Ермак потвърди в социалните мрежи за обиска в неговото жилище в правителствения квартал в Киев, както и че оказва съдействие на органите.

В последния месец Украйна се разтърсва от голям корупционен скандал в енергетиката. Данните на Националното антикорупционно бюро сочат за искани подкупи от подизпълнители на оператора на ядрените централи в страната "Енергодар". Вероятната стойност на тези подкупи е около 100 млн. долара. Украинският президент поиска оставките на двамата министри - на енергетиката и на правосъдието, чиито имена бяха замесени в случая.