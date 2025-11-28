IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Унгария преговаря за още руски газ през зимата и през 2026 г.

Няма да избегнем разговор за мирните преговори, каза Виктор Орбан по повод предстоящата му среща с Владимир Путин

12:04 | 28.11.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Унгарският премиер Виктор Орбан ще пътува до Москва за преговори за допълнителни доставки на природен газ за зимата и за следващата година, пише Ройтерс. Говорителят на Кремъл потвърди, че по-късно днес (28 ноември) ще има среща между руския президент Владимир Путин и Орбан, допълва ТАСС.

В интервю унгарският премиер отбелязва, че разговорите са част от опитите му да осигури енегийната сигурност на Унгария.

В началото на ноември Орбан разговаря с американския президент Доналд Тръмп и договори едногодишна дерогация от санкциите срещу руския петролен сектор. След срещата угарският премиер обясни, че страната му ще може да продължава да купва петрол по петролопровода "Дружба" и газ по "Турски поток". От Белия дом уточниха, че това разрешение е за година.

Унгарското Министерство на външните работи съобщи, че от началото на година страната е купула над 7 млрд. куб. метра природен газ от Русия и 8,5 млн. тона суров петрол.

На фона на усилията на останалите държави от ЕС да намалят зависимостта си от Русия, Будапеща я увеличава. По данни на Bloomberg в годините на войната Унгария купува вече почти целия петрол, който потребява, от Русия. Виктор Орбан нарича тези доставки "жизненоважни" и без алтернатива, макар че статистиката показва, че през 2021 година Русия е осигурявала около 60% от петрола, който страната потребява.

В замяна на дерогацията Унгария подписа и няколко договори със САЩ за доставката на втечнен газ и ядрен гориво от Westinghouse

Едва ли ще можем да избегнем разговорите за мирните преговори, каза още Виктор Орбан преди срещата си с Владимир Путин.

Междувременно украинските антикорупционни органи претърсват жилището на началника на офиса на президента Андрий Ермак. Той е "дясната ръка" на Володимир Зеленски и е водещ при преговорите със САЩ за израбтване на плана за мир в Украйна. От Специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че операцията е по по текущо дело.

Ермак потвърди в социалните мрежи за обиска в неговото жилище в правителствения квартал в Киев, както и че оказва съдействие на органите.

В последния месец Украйна се разтърсва от голям корупционен скандал в енергетиката. Данните на Националното антикорупционно бюро сочат за искани подкупи от подизпълнители на оператора на ядрените централи в страната "Енергодар". Вероятната стойност на тези подкупи е около 100 млн. долара. Украинският президент поиска оставките на двамата министри - на енергетиката и на правосъдието, чиито имена бяха замесени в случая.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:07 | 28.11.25 г.
Виктор Орбан санкции срещу Русия корупция в Украйна Владимир Путин
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 0
0pk
преди -109 секунди
До: khao орбан и П. са соросоiди, нали? Трудно живеят соросоiдите под руския ботуш. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 0
khao
преди 1 час
соросоиида орбан лъже... отишъл е до Москва на оглед за къща в квартала на Асад! :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още