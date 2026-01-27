Словакия завежда дело пред Съда на ЕС за забраната на внос на руски газ

Словакия ще заведе дело, за да оспори решението на Европейския съюз (ЕС), прието с квалифицирано мнозинство, за забрана на вноса на руски газ, съобщи премиерът Роберт Фицо във вторник, цитиран от Ройтерс.

В понеделник страните от ЕС дадоха финалното си одобрение за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., на което и Словакия, и Унгария се противопоставят.

Забраната бе изготвена така, че да бъде одобрена от квалифицирано мнозинство на страните членки. Така ЕС успя да преодолее опозицията на двете държави, които все още разчитат силно на руски петрол и газ и искат да останат в близки отношения с Москва.

Унгария заяви, че ще оспори закона през Европейския съд, а Фицо каза във вторник, че Словакия ще подаде свой иск и ще координира действията си със съседката си.

„Ще възразим срещу нарушаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност“, каза Фицо на пресконференция.

Той не уточни кога Словакия ще заведе иска си.

Словакия определя забраната като „енергийно самоубийство“

ЕС подкрепя Украйна, откакто Русия започна инвазията си срещу нея през 2022 г. и иска да намали финансирането за военната машина на Русия. Фицо обаче критикува военната помощ на ЕС.

Фицо неведнъж нарича плановете на ЕС да спре потока от руски газ енергийно „самоубийство“ и казва, че прекратяването на транзита ще струва на Словакия до 500 млн. евро годишно.

Съгласно споразумението ЕС ще спре вноса на руски втечнен природен газ до края на тази година и на тръбен газ до 30 септември 2027 г. с възможно удължаване до 1 ноември 2027 г., ако дадена страна изпитва затруднение да запълни хранилищата си с неруски газ преди зимата.

„Надявам се, че [до момента на забраната] войната ще е приключила и всички ще дойдем на себе си“, каза Фицо.