Здравният министър: Директори на държавни болници имат огромни заплати при милиони дългове

Месечните възнаграждения на членовете на съветите на директорите на държавните лечебни заведения значително надхвърлят тези на ръководните длъжности в държавата. Въпреки това обаче финансовите резултати на болниците са отрицателни. Това съобщи на пресконференция здравният министър Катя Ивкова, която изнесе данни за задълженията на големите болници, съпоставени със заплатите на изпълнителните им директори.

Болниците на минус, заплатите - хиляди евро

За болница "Пирогов" приходите към края март 2026 г. са 25 млн. евро, разходите са около 24 млн. евро. Задълженията на болницата са малко над 41 млн евро. Заплатата на директора на болницата за януари тази година е над 10 хил. евро, а за март над 12 хил. евро.

В „Александровска“ болница общо приходите са над 21 млн. евро, разходите са над 22 млн. евро, задълженията са над 60 млн. евро, просрочените задължения са над 3 млн евро. Месечната заплата на директора е над 8 хил. евро на месец.

В болница "Св. Екатерина" общите разходи са над 10 млн. евро, а дълговете – 28 млн. евро, просрочените задължения са над 2 млн. евро. Заплатата на директора е над 8 хил. евро.

В столичната болница "Св. Наум" приходите са близо 2 млн. евро, разходите - близо 2 млн., общите задължения са над 2 млн. евро, няма просрочени задължения. Заплатата на директора за януари е над 8 хил. евро, а за март - над 10 хил. евро.

В столичната болница "Лозенец" приходите са близо 7 млн. евро, разходите - над 7 млн. евро, дълговете – 20,4 млн. евро, просрочените задължения – 492 хил. евро. Заплатата на директора за януари е 8,5 хил. евро, а за март – над 40 хил. евро, посочи още министър Ивкова.

В "Майчин дом" приходите са 4,8 млн. евро, разходите - 4,9 млн., дълговете – 11 млн. евро, просрочените задължения – 5 млн. евро. Заплатата на директора за март е 10 хил. евро.

Задълженията на държавните болници са 426 млн. евро, от които просрочените към края на март 2026 г. са 21 млн. евро. От държавните болници 17 са сключили договори за кредит с банки, като общият размер на кредитите е 187 млн. лв. Повече от половината кредити са сключени с една банка, а в последното тримесечие още няколко болници са сключили договори за подобни кредити.

За участието си в съвета на директорите на болниците представителите на държавата получават средно 2000 - 4500 евро на месец, като има случаи, в които сумарно със заплатата си, възнаграждението им достига около 8000 - 9000 евро на месец.

Днес се очакват резултатите от анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 държавни болници, каза министър Ивкова.

Ще бъде преразгледана и методиката за формиранането на заплатите на членовете на съветите на директорите. Целта е избягване на на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер.

Проверки за лекарствата

От началото на годината до края на май звеното за вътрешен одит към здравното министерство са извършени 22 проверки с фокус върху прилагането на наредбата за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба лекарства, ако няма алтернатива за лечението на конкретен пациент, и договорите за съвместно управление, посочи още министър Ивкова.

Проверките продължават в няколко здравни заведения, а основните констатирани слабости са липса на основни правила по условията за доставка на медикаменти, като в някои случаи е осъществявана с единствения, подал оферта търговец на едро. Не са били открити доказателства дали е била публикувана покана за оферти и дали са изпращани запитвания до други доставчици. Установени са и софтуерни разминавания в лечебни заведения, невъзможно е било проследяване на доставките. Одитът е установил, че в част от споменатите договори процентните съотношения са в ущърб на здравните заведения. По казуса са сезирани прокуратурата, АДФИ, ДАНС, „Икономическа полиция“ и ДНСК, каза здравният министър.

Ивкова изнесе данни и за държавната „Бул Био“, която произвежда ваксината за БЦЖ. Към края на миналата година резултатът от дейността е отрицателен, а загубите са за 572 хил. лева. Неосъщественият износ е в размер на 9,2 милиона лева. Изпълнителният директор е обяснил, че има забавени износи поради отложени доставки на УНИЦЕФ в Индонезия, Афганистан и Виетнам, а продукцията се намира на склад. СЗО също прави проверки на лабораториите на "Бул Био", очаква се доклад, каза Ивкова.