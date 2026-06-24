Искат ли британците нов референдум 10 години след Brexit

Десетилетие след вота за излизане от Европейския съюз (ЕС) икономическите реалности във Великобритания изглеждат стряскащо на фона на първоначалните обещания за „икономически суверенитет“ и „нови златни пазари“. Това коментира направи Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„След месеци на засилващ се политически натиск оставката на министър-председателя Киър Стармър бележи поредния епизод от вече хроничната политическа криза във Великобритания. На този фон страната отбелязва и една годишнина – 10 години от съдбоносния референдум Brexit за напускане на Европейския съюз“, посочи той.

Според анализатора числата говорят сами по себе си за цената на популизма – за десет години са сменени шест министър-председатели, на път е седми. Спадът на брутния вътрешен продукт на глава от населението е между 6 и 8%. Общо 55% от британците биха искали да се върнат обратно в Европейския съюз, едва 22,5% не съжаляват за Brexit. „Това са много накратко данните, които всъщност показват цялостната ситуация след напускането на европейския пазар“, отбеляза Милен Керемедчиев.

По думите му, анализът показва, че алтернативните търговски споразумения, на които Лондон възлагаше огромни надежди, не са донесли очаквания икономически тласък. Той отчете, че опитите за подписване на мащабно споразумение за свободна търговия със САЩ се провалиха, а договорите с държави като Австралия, Индия и Япония дублират подобни споразумения, които самият ЕС вече има. В същото време сравнението със съседна Ирландия, която остана в единния пазар, показва ясен ръст на БВП, докато Обединеното кралство продължава да търси своя нов икономически модел.

Керемедчиев припомни, че Brexit беше заченат в среда на масиран популизъм и неистини. „Имаше такива абсурдни твърдения за кривината на бананите, за прекалено многото регулации в Европа. В допълнение – че таксите за членство в ЕС, които се плащат, ще спестят на Великобритания 350 млн. паунда на седмица. Оказа се точно обратното – много трудна търговия поради въведените митнически тарифи. Най-големият търговски партньор на Великобритания всъщност беше отрязан от пряк достъп", подчерта анализаторът.

Той обърна внимание, че вътрешноикономическата картина на Острова се влошава от сериозни структурни проблеми. Липсата на свободен обмен на стоки и товари засяга реалния сектор, а границите и митата продължават да свиват търговския оборот. Кризата вече се пренася и върху пазара на недвижими имоти, движена от два противоположни миграционни потока.

Керемдчиев обясни, че държавата харчи колосални средства за настаняване на мигранти в хотели и хостели и това създава тежко социално напрежение, прерастващо в насилие. „В същото време се наблюдава сериозно изтичане на по-богатата част от британците, които изваждат капиталите и семействата си от страната“, показват наблюденията на международния експерт.

Той съобщи, че един от най-големите центрове на британци извън Обединеното кралство се оказва, че е в Обединените арабски емирства. „Дубай се оказа много сериозен притегателен фактор. Така че имотният пазар следва тези тенденции на реален спад на населението, което е платежоспособно, и това води до наистина един много сериозен трус и на имотния пазар“, добави Милен Керемедчиев.

Той е убеден, е пътят назад към Европа изглежда илюзорен, въпреки че над половината от британското общество изразява съжаление за Brexit. „Избирателите искат завръщане, но при старите, изключително привилегировани условия, които Лондон имаше преди 2016 г. – нещо, което сега е невъзможно", смята той.

Керемдчиев обърна внимание, че повечето британци, които искат да се върнат обратно в Европейския съюз, не осъзнават, че много от европейците няма да ги върнат при същите условия, при които напуснаха. „Преговорите за единната европейска валута, въвеждането ѝ във Великобритания, за Шенген тепърва трябва да се водят. При такива нови условия подкрепата за връщане в ЕС спада на 34%“, добавя той.

Според него тази умора от икономическия натиск отваря широко вратата за краен популизъм. Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж отново трупа сериозна популярност сред избирателите, експлоатирайки темата за миграцията. Според Керемедчиев, до следващите редовни избори през 2029 г. съществува реален риск от „разбиване на вековния двуполюсен модел“ между консерваторите и лейбъристите.

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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