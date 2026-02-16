Жилищният пазар в САЩ се завърта в полза на купувачите

Много купувачи на жилища в САЩ са се отказали от потиснатия пазар на недвижими имоти, където продажбите са застинали на 30-годишно дъно. Но тези, които купуват, се радват на най-високите отстъпки от години, пише Wall Street Journal.

Около 62% от купувачите през миналата година са закупили жилище под първоначалната обявена цена. Това е най-високият дял от 2019 г. насам, според нов анализ на брокерската компания за недвижими имоти Redfin.

Средната отстъпка за жилищата, продадени под първоначалната им цена, е била около 8% – най-голямата от 2012 г. насам.

Купувачите получават и отстъпки от продавачите, включително пари в брой, които могат да се използват за покриване на разходите по сключването на сделката или за намаляване на лихвата по ипотечния кредит на купувача.

Разпространението на отстъпки и стимули е най-новото доказателство, че пазарът на жилища се накланя отново в полза на купувачите. От 2020 до 2022 г. пазарът беше силно благоприятен за продавачите, тъй като изключително ниските лихви по ипотеките привличаха множество купувачи. Жестоките наддавания бяха нещо естествено, а купувачите правеха всичко възможно, за да се харесат на продавачите.

Сега ситуацията се е обърнала. Според Redfin през декември на пазара на жилища в САЩ е имало с над 600 хил. повече продавачи, отколкото купувачи, което е най-голямата разлика, отчетена в сезонно коригираните данни от 2013 г. насам.

„Когато има такава разлика между очакванията на продавачите и възможностите на купувачите, в крайна сметка купувачите са тези, които договарят по-ниската цена“, каза Дарил Фейруедър, главен икономист в Redfin. „Продавачите не са тези, които диктуват цените – купувачите са тези, които го правят.“

Фейруедър каза, че очаква леко увеличение на продажбите на жилища през тази година, тъй като вторичните продажби миналата година се задържаха на най-ниското ниво от 1995 г. насам.

„Купувачите и продавачите ще постигат по-голямо съгласие по отношение на това каква ще бъде подходящата цена“, каза Фейруедър.

През последните месеци пазарът набра скорост. Лихвите по ипотеките са по-ниски, отколкото бяха преди година, което прави покупките по-достъпни. Продажбите на съществуващи жилища са скочили с 5,1% през декември, което е най-големият ръст за почти две години, докато ръстът на цените на жилищата се забавя.