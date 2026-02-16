IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Жилищният пазар в САЩ се завърта в полза на купувачите

Почти две трети от купувачите на жилища през миналата година са закупили имоти с отстъпка от първоначалната обявена цена

16.02.26 г.
Снимка: freepik.com
Снимка: freepik.com

Много купувачи на жилища в САЩ са се отказали от потиснатия пазар на недвижими имоти, където продажбите са застинали на 30-годишно дъно. Но тези, които купуват, се радват на най-високите отстъпки от години, пише Wall Street Journal.

Около 62% от купувачите през миналата година са закупили жилище под първоначалната обявена цена. Това е най-високият дял от 2019 г. насам, според нов анализ на брокерската компания за недвижими имоти Redfin.

Средната отстъпка за жилищата, продадени под първоначалната им цена, е била около 8% – най-голямата от 2012 г. насам.

Купувачите получават и отстъпки от продавачите, включително пари в брой, които могат да се използват за покриване на разходите по сключването на сделката или за намаляване на лихвата по ипотечния кредит на купувача.

Разпространението на отстъпки и стимули е най-новото доказателство, че пазарът на жилища се накланя отново в полза на купувачите. От 2020 до 2022 г. пазарът беше силно благоприятен за продавачите, тъй като изключително ниските лихви по ипотеките привличаха множество купувачи. Жестоките наддавания бяха нещо естествено, а купувачите правеха всичко възможно, за да се харесат на продавачите.

Сега ситуацията се е обърнала. Според Redfin през декември на пазара на жилища в САЩ е имало с над 600 хил. повече продавачи, отколкото купувачи, което е най-голямата разлика, отчетена в сезонно коригираните данни от 2013 г. насам.

„Когато има такава разлика между очакванията на продавачите и възможностите на купувачите, в крайна сметка купувачите са тези, които договарят по-ниската цена“, каза Дарил Фейруедър, главен икономист в Redfin. „Продавачите не са тези, които диктуват цените – купувачите са тези, които го правят.“

Фейруедър каза, че очаква леко увеличение на продажбите на жилища през тази година, тъй като вторичните продажби миналата година се задържаха на най-ниското ниво от 1995 г. насам.

„Купувачите и продавачите ще постигат по-голямо съгласие по отношение на това каква ще бъде подходящата цена“, каза Фейруедър.

През последните месеци пазарът набра скорост. Лихвите по ипотеките са по-ниски, отколкото бяха преди година, което прави покупките по-достъпни. Продажбите на съществуващи жилища са скочили с 5,1% през декември, което е най-големият ръст за почти две години, докато ръстът на цените на жилищата се забавя.

16.02.26 г.
пазар на жилища в сащ имоти в САЩ икономиката на САЩ
Коментари

Добави коментар
6
rate up comment 4 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 14 минути
Продажбите на апартаменти и кооперативни жилища през 2025 г. спаднаха с 4,6% до 373 000, което е най-ниският брой в данните на NAR от 2009 г. насам, с 32% по-малко от пика по време на пандемията през 2021 г. и с 40% по-малко от историческия връх през 2021 г.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 5 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 17 минути
До: Пишман Investor..не чети бг партенки. Продажбите на съществуващи жилища в Сащ през 2025 г. падат до най-ниското си ниво от 1995 г. насам, продавачите масово изтеглят обявите от пазара в очакване на пролетта.Продажбите на еднофамилни жилища през 2025 г. са се увеличили с 0,5% до 3,69 милиона жилища. Но това все още е с 32% по-малко от пика на пандемията през 2021 г. и с 40% по-малко от историческия връх през 2005 г.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 6 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 22 минути
"Жилищният пазар в САЩ се завърта в полза на купувачите" малка корекция, пазара се завъртЯ преди 3 години. Тоест от три години пазара е в полза на купувачите, но те не купуват а чакат още намаления, защото не са лупави като наш г а ня
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 0 rate down comment 6
Пишман Investor
преди 57 минути
"През последните месеци пазарът набра скорост. Лихвите по ипотеките са по-ниски, отколкото бяха преди година, което прави покупките по-достъпни. Продажбите на съществуващи жилища са скочили с 5,1% през декември, което е най-големият ръст за почти две години, докато ръстът на цените на жилищата се забавя." ................. к'вот' било, било..............
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 9 rate down comment 0
Един Българин
преди 1 час
До: nikiangel Това си мислех за надценените имоти в София с дюшеците и таваните от декември. Ще бъде интересно т.к. ако трябва 40-50г да изплащам някаква кутийка просто ще бъда под наем докато се налага и/или е изгодно. След това отивам в по-малък град, защото съм независим и не съм се вързал за 50 г напред , които я доживея, я не.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 18 rate down comment 0
nikiangel
преди 2 часа
Когато Америка кихне, останалия свят хваща пневмония. Та правете си сметката.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
