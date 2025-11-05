SOFIX записа втора поредна сесия на спад

Водещият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,47% до 1 063,76 пункта. Най-голям спад отчетоха акциите на "Първа инвестиционна банка" АД - 3,83% до 5,02 лв., на "Централна кооперативна банка" АД - с 1,78% до 1,66 лв., и на "Сирма груп холдинг" АД - с 1,17% до 1,69 лв. и други.

Повишения записаха само "Химимпорт" АД - с 1,43% до 0,71 лв. и "Смарт Органик" АД - с 0,67% до 30 лв.

Оборотът беше за 1,8 млн. лв., главно с акциите на "Грийн Иновейшън" АД за 1,13 млрд. лв. След тях се нареждат книжата на "Смарт Органик" АД - с 64 хил. лв., тези на "Шелли груп" ЕД - с 26 хил. лв., на "Централна кооперативна банка" АД - с 49 хил. лв. и акциите на "Софарма" АД - с 31 хил. лв.

Най-много сделки отбеляза ЦКБ АД - 41, следвана от "Кепитъл мениджмънт" АДСИЦ с 20 и "Смарт Органик" АД с 19 сделки.

При другите индекси BGBX40 се понижи с 0,39% до 192,64 пункта. Измерителят BGREIT отчете спад от 0,07% до 226,95 пункта, докато BGTR30 записа понижение от 0,29% до 945,65 пункта.

Индексът beamX напредна с 1% до 105,94 пункта.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.