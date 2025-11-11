SOFIX напредна с 0,63% при оборот за 8 млн. лв.

Водещият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете повишение от 0,63% до 1073,87 пункта. Най-силен ръст отчетоха акциите на "Централна кооперативна банка" АД - 2,41% до 1,7 лв., следвани от книжата на "Българска фондова борса" АД - 1,85% до 11 лв., на "Сирма груп холдинг" АД - 1,81% до 1,69 лв. и други.

Понижения отчетоха само "Смарт Ораник" АД - 2% до 29,4 лв., "Елана Агрокредит" АД - 0,94% до 1,05 лв. и "Адванс Терафонд" АДСИЦ - 0,36% до 2,8 лв.

Оборотът беше за 8 млн. лв., главно с акции на "Тексим Банк" АД за 4,9 млн. лв. След нея се нареждат "Република холдинг" АД с търговия за 1,35 млн. лв., "Холдинг Нов Век" АД за 198 хил. лв., "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 165 хил. лв. и "Еврохолд България" АД за 162 хил. лв.

С най-много сделки днес бяха "Тексим Банк" АД с 44, БФБ АД с 26 и "Инвестиционна компания Галата" АД с 20.

При останалите индекси BGBX40 напредна с 0,35% до 193,04 пункта. Показателят BGREIT се понижи с 0,07% до 227,27 пункта, докато BGTR30 се повиши с 0,21% до 948,47 пункта. Индексът beamX отчете спад от 0,4% до 104,6 пункта.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.