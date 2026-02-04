SOFIX отчете минимален ръст от 0,14% до 1 347,86 пункта

SOFIX отчете минимално повишение с 0,14% до 1 347,86 пункта след четири поредни губещи сесии.

Най-силни ръстове сред компаниите в основния индекс отчетоха "Доверие обединен холдинг" АД с 4,95% до 6,78 евро, ПИБ АД с 4,22% до 3,46 евро, ЦКБ АД с 1,1% до 1,84 евро и "Софарма" АД с 1,09%, или общо 4 компании.

Спадове отчетоха 9 от общо 15 компании в SOFIX. Най-значимо понижение записаха акциите на "Химимпорт" АД - 2,04% до 0,48 лв., следвани от тези на "Шелли груп" ЕД - 1,74% до 67,8 евро, "Адванс Терафонд' АДСИЦ - 1,4% до 1,41 евро и други.

Оборотът беше за 1,45 млн. евро. Най-голям индивидуален оборот беше регистриран при акциите на "Република холдинг" АД - 313 хил. евро, следвани от "Софарма" АД с 75 хил. евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 35 хил. евро, ФНИБ АДСИЦ с 28 хил. евро и "Шелли груп" ЕД с 24 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха "Софарма" АД - 50, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 38, "Доверие обединен холдинг" АД с 29, "Софарма Трейдинг" АД с 25 и с по 17 при "Илевън Кепитъл" АД и "Химимпорт" АД.

На пазар beam акциите на "Дронамикс кепитъл" АД отстъпиха с 2,34 на сто до 1,25 евро за брой, а тези на "Син карс индъстри" АД поевтиняха с 24,37 на сто до 0,18 евро за брой.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.