Инвеститорите отново са оптимистично настроени за европейските пазари

Европейските мениджъри на фондове са по-оптимистично настроени с успокояването на търговското напрежение, отслабването на страховете от инфлацията и започналия процес по намаляване на лихвените проценти от централните банки. Въпреки опасенията за пазара на труда в САЩ, надеждите за растежа са силни, а инвеститорите предпочитат дефанзивни позиции и залагат на меко кацане.

Резултатите от проучване на Bank of America сред мениджъри на фондове в Европа, публикувано по-рано тази седмица, показват, че инвеститорите все повече се позиционират за меко икономическо кацане. Засилва се и убеждението, че глобалното облекчаване на паричната политика, особено от страна на Федералния резерв на САЩ, ще компенсира забавящия се икономически импулс на ключови пазари, пише Euronews.

Въпреки че опасенията относно отслабващия пазар на труда в САЩ се засилват – сега пазарът на труда се класира като риск номер едно за икономиката на страната от 59% от европейските инвеститори, това не попречи на по-широките очаквания за растежа. Само 44% очакват забавяне в САЩ, най-ниското ниво от февруари насам. Междувременно очакванията за повторно ускоряване на растежа достигат 17-месечен връх.

Възгледът за „изключителността на ЕС“, който набра скорост, след като президентът на САЩ обяви по-високи мита по-рано тази година, сега се смекчава. Въпреки това доверието в потенциала за растеж на европейските компании остава силно.

Нетният дял на европейските акции в глобалните портфейли намалява до 15% от пика от 41% през юли, тъй като доверието в способността на Европа да се представи по-добре от САЩ е поставено на изпитание заради политическата нестабилност и слабия растеж на печалбите.

Абсолютните настроения към европейските акции обаче се подобряват значително. Нетните 37% от анкетираните очакват ръст в близко бъдеще в сравнение с 15% миналия месец. Около 52% сега прогнозират леки печалби през следващите месеци, докато само 15% виждат риск от спад – най-нисък дял от февруари насам.

В основата на това доверие е убеждението, че ръстът на печалбите ще продължи. Всъщност 70% от европейските мениджъри на фондове посочват по-високите печалби като най-вероятния двигател на ръстовете при акциите. Само 26% виждат понижаването на печалбите като основен риск за корекция на пазара.

Преобладаващата макроикономическа перспектива сред анкетираните все още е за „меко, но стагфлационно“ приземяване. Делът на инвеститорите, които очакват стагфлация, спада до 41% от 58% миналия месец.

Повече инвеститори сега залагат на благоприятен спад на инфлацията, докато очакванията за глобална рецесия продължават да се умерени.

Само 16% от глобалните мениджъри на фондове сега очакват забавяне, рязко намаление от 41% през август, докато 67% виждат мекото приземяване като най-вероятния резултат.

Инвеститорите все повече разглеждат германската фискална експанзия (посочена от 74%) като ключов двигател на ускорението на европейския растеж, далеч пред стимулите от Китай или политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ). В същото време 52% смятат, че рисковете от митата са до голяма степен отчетени, докато опасенията относно глобална търговска война са загубили значение.

Най-цитираните опасения за следващите месеци са втора инфлационна вълна (26%) и опасения, че Федералният резерв на САЩ може да загуби независимостта си, което потенциално ще подхрани отслабването на долара. Нетни 47% от глобалните мениджъри очакват доларът да отслабне през следващата година.

Въпреки оптимистичните перспективи пред печалбите, европейските инвеститори започват да поставят под въпрос позиционирането си. Делът на притеснените от липсата на дефанзивна (по-стабилна) експозиция (19%) се е увеличил рязко и далеч надвишава тези, които са загрижени за пропускане на цикличен (по-волатилен) растеж (4%). Това е най-голямата разлика от две години насам.

Здравеопазването изпреварва финансовия сектор като най-предпочитан сектор за следващите дванадесет месеца, като промишлеността, комуналните услуги и строителството също се радват на добри позиции. Банките остават привлекателни за някои, като 37% все още са положително настроени към сектора, но ентусиазмът се е охладил в сравнение с 58% през август. Енергетиката, автомобилостроенето и медиите остават най-малко харесваните сектори.

Географски Германия остава най-предпочитаният пазар на акции в Европа, подкрепен от продължаващата вяра във фискалните стимули като катализатор на растежа.

Франция, от друга страна, пада на дъното на класацията поради постоянните политически рискове. Испания, подкрепена от устойчивите печалби в банковия сектор и компаниите за комунални услуги, е на второ място по предпочитания от инвеститорите.

След лято, белязано от промени в паричната политика и смекчаване на геополитическите рискове, европейските мениджъри на фондове изглеждат предпазливо конструктивни в края на годината. Съмненията относно структурното слабо представяне и политическата несигурност в части от блока продължават, но комбинацията от отслабващо търговско напрежение, подкрепяща фискална политика - особено от Германия, и подобряващо се настроение за печалби вдъхва нов живот на акционерния наратив на континента.