Цената на петрола се повишава след серия от спадове преди срещата на ОПЕК+*

Цената на „черното злато“ леко се повишава в четвъртък, след като се срина с почти 7% през предходните три сесии, преди срещата на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) през уикенда. Очаква се на нея да бъде взето решение за поредно увеличение на добива, което засилва страховете за предстоящ излишък, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,29% до 65,54 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,19% до 61,97 долара за барел.

Членовете на ОПЕК+ са напът да се споразумеят за увеличение на добива за ноември по време на срещата в неделя въпреки широкоразпространените очаквания за предстоящо свръхпредлагане. Някои банки от Wall Street прогнозират, че цената на Брента може да спадне до 50 долара за барел догодина.

В сряда Американската администрация за енергийна информация съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са нараснали за първи път от три седмици, докато резервите от бензин са се увеличили най-рязко от юни насам.

„Растежът на търсенето е слаб, докато предлагането е изобилно, което сочи към свръхпредлагане на пазара до 2026 г.“, коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в брокерската компания Phillip Nova в Сингапур.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.