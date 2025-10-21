Анализатор: Путин може да бъде притиснат за мир в Украйна чрез ниската цена на петрола

Ниската цена на петрола ще продължи да притиска руската икономика, тъй като руският петрол се търгува с отстъпка спрямо вече ниските международни цени. Това коментира финансовият анализатор Преслав Райков в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Това ясно се вижда в справките за търговията с руски петрол. В момента тя е на върха – най-много руски петрол достига световните пазари от гледна точка на сенчест и на конвенционален петрол, предназначен за пазари, които не прилагат санкциите като Индия, Китай“, отбеляза финансовият анализатор.

Но макар да достига до пазарите, руският петрол носи все по-малко приходи в бюджета на руската икономика. Затова според Райков през ниската цена на петрола Путин може да бъде притиснат да се върне на масата за преговори за примирие в Украйна.

Анализаторът очаква цената на сорт Брент да продължи да спада и прогнозира, че съвсем скоро тя ще намалее под 60 долара за барел поради пренасищането на пазара с петрол. „През 2026 г. може би ще видим между 3,2 млн. и 4 млн. барела в повече на пазара“, отбеляза Райков.

По думите му САЩ и ОПЕК водят тиха ценова петролна война, каквато видяхме само преди седем-осем години. Тогава цената на петрола се срина до 35 долара за барел. Сега политиката на САЩ е за максимален добив и подкрепа за петролната и газовата индустрия. ОПЕК също пуска количества петрол на пазара, за да запази и върне пазарния си дял на ниски цени.

Голям фактор на петролния пазар е Китай, който в момента се презапасява с огромни количества петрол поради ниската му цена. Страната, която е най-големият потребител на петрол в света, купува основно от източници от ОПЕК – Саудитска Арабия, страните от Близкия изток, които преди бяха изместени от сенчестия петрол от Русия и Иран, обясни Райков. Той уточни, че само за последните осем месеца в Китай са построени 11 нови хранилища, които общо имат капацитет от около 196 млн. барела. Страната използва ниските цени за покупка и за изграждане на резерви. „Винаги, когато Китай възприема подобно поведение, се виждат такива движения на петролния пазар – повече производство, което да посрещне покупките, и цени, които поемат надолу, тъй като всички произвеждат на максимално количество“, коментира финансовият анализатор.

Едно от интересните раздвижвания на петролния пазар напоследък е, че Канада се превръща в един от големите доставчици на петрол за Китай. Преди петролният износ на страната, която произвежда около 3,5 млн. барела дневно, е отивал почти изцяло към САЩ, докато сега 70% от износа е предназначен за Китай, каза Райков. От началото на октомври са натоварени шест огромни танкера с 2 млн. барела капацитет, които са заминали за Китай.

„Пекин започва да търси всякакви алтернативни доставки на петрол – санкционирания петрол от Иран и Русия, канадски, бразилски петрол. Затова има фундамент цената му да продължи да се коригира. Най-вероятно ще видим Брент на цена от 55-58 долара за барел до края на годината“, коментира той.

