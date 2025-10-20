България ще позволи на самолета на Путин да прелети над страната за срещата с Тръмп в Унгария

България ще позволи на самолета на руския президент Владимир Путин да прелети през въздушното ѝ пространство, за да стигне той до срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща, Унгария, по-късно този месец, заяви в понеделник българският външен министър Георг Георгиев, цитиран от Euronews.

„Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да се проведе такава среща, най-логично е на тази среща да се посредничи по [всички] възможни начини“, коментира Георгиев пред репортери в кулоарите на срещата на външните министри на Европейския съюз (ЕС), която се провежда в Люксембург.

„Как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?“, добавя той.

Москва все още не е отправяла искане за позволение самолетът на Путин да прелети над България, посочва български представител, когото медията не е цитирала по име.

България няма обща граница с Унгария. Унгария и България обаче граничат със Сърбия, която има силни исторически връзки с Москва. Преминаването през България на път за Будапеща би съкратило значително времето за полет на Путин, отбелязва медията.

Единственият друг маршрут, който не включва прелитане над въздушното пространство на ЕС или Украйна, е прелитане над Средиземно море и след това преминаване над Черна гора или Албания, Сърбия и достигане до Унгария.

Срещата на върха, която беше обявена от Тръмп след телефонен разговор с Путин миналата седмица и за която датата все още не е определена, предизвика смесена реакция от лидерите на ЕС.

Върховният дипломат на блока Кая Калас и някои от източните страни членки критикуваха планираната среща, защото отново изключва украинския президент Володимир Зеленски. Министри от западни страни членки на ЕС, включително Нидерландия, Германия и Франция, изразяват колеблива подкрепа за срещата – втората между Тръмп и Путин, след като преди това през август те се срещнаха за разговори в Аляска.

България и Унгария в момента са членки на Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на Путин за участието му в депортирането на украински деца по време на войната в Украйна. Унгария обаче обяви оттеглянето си от институцията, което ще влезе в сила през юни 2026 г.

Георгиев е коментирал още пред журналисти в Люксембург, че България подкрепя предложените нови санкции срещу Русия, блокирани от Австрия и Словакия. Той посочва, че страната ни ще продължи да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, защото „само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа“, пише БТА.

Той изразява надежда да се приближаваме към устойчив мир в Украйна, макар – по думите му, руската страна да не полага такива усилия.