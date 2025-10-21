Dow достигна нов рекорд, завършвайки деня малко под 47 хил. пункта

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average записа рекордна сесия във вторник, подкрепен от силните финансови отчети на компании като Coca-Cola и 3М, докато S&P 500 остана относително непроменен, пише CNBC.

Dow се повиши с 218,16 пункта, или 0,47%, приключвайки деня на ниво от 46 924,74 пункта. За кратко той премина границата от 47 000 пункта. Широкият индекс S&P 500 затвори почти без промяна при 6735,35 пункта. Технологичният Nasdaq Composite изостана, понижавайки се с 0,16% до 22 953,67 пункта.

Coca-Cola и 3M подкрепиха движението на Dow, след като новите им отчети надминаха прогнозите на Wall Street. Цената на акциите им се повиши съответно с 4,1% и 7,7%. Стойността на книжата на друга компания от старата икономика - General Motors, скочи с 14,9%, след като гигантът повиши прогнозата си за цялата година и надмина очакванията. Автомобилният производител от Детройт също така понижи прогнозата си за въздействието на митата на президента Доналд Тръмп за годината, заявявайки, че очаква да компенсира около 35% от този удар.

Междувременно други имена като Zions Bancorp напреднаха с повече от 1% на борсата, след като регионалната банка отчете печалба за третото тримесечие, която е нараснала спрямо тази преди година. Това е въпреки разкриването на някои лоши кредити в края на миналата седмица, което предизвика по-широк пазарен срив.

„Добър знак е, че големите мултинационални акции отчитат по-добри от очакваните резултати“, коментира Луис Навелие, основател и главен инвестиционен директор в Navellier & Associates. „Това по същество означава, че сезонът на отчетите за третото тримесечие е започнал силно и че ще имаме страхотно рали в края на годината“.

Технологичните акции обаче понесоха лек удар по време на сесията, след като Тръмп предизвика известна несигурност относно очакваната му среща следващата седмица с китайския държавен глава Си Дзинпин. „Може би тя няма да се случи“, заяви президентът. Цената на акциите на Alphabet и Broadcom отстъпи с около 2%. Стойността на книжата на Nvidia пък се понижи с близо 1%.

Технологичните инвеститори разчитат на по-приятелски отношения с Китай, които да доведат до намаляване на митата и да предпазят индустрията за чипове от удара.

Задаващи се отчети

Инвеститорите следят ключовата седмица от сезона на отчетите, като Netflix представя резултатите си днес след края на борсовата сесия, а Tesla – утре. Силният старт на сезона досега изглежда подкрепя по-широкото пазарно рали, особено на фона на затъмнението на фронта на икономическите данни поради спирането на работата на американската администрация.

Над две трети от компаниите от S&P 500, които са публикували резултати досега, са надминали очакванията, сочат данни на FactSet. Очаква се технологичните гиганти да отчетат доминиращата част от печалбите, докато търговията с AI остава силна. Прогнозите са, че компаниите от Великолепната седморка ще отчетат 14,9% ръст на печалбата на годишна база. Това е в сравнение с 6,7% за останалите 493 компании в индекса, според FactSet.