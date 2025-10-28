Петролът поевтинява, търговците се фокусират върху излишъка и санкциите срещу Русия*

Цената на петрола се понижава за трети пореден ден, докато инвеститорите претеглят признаците за излишък и последиците от американските санкции срещу руските производители, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,3% до 65,42 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,33% до 61,11 долара за барел.

Количеството „черно злато“, транспортирано по световните морета, достигна рекордно високо ниво - знак, че излишните запаси продължават да се натрупват. Освен това Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) може да се съгласят да увеличат производството на заседанието си през уикенда.

Санкциите на САЩ срещу най-големите руски петролни компании, които повишиха цените на суровия петрол миналата седмица, също са във фокуса на вниманието. Вашингтон предложи шестмесечен срок на Берлин, за да уреди въпроса с неясната собственост върху германските активи на „Роснефт“. Междувременно, според запознати източници, планът на американската администрация е да направи търговията на Русия по-скъпа и по-рискова, но без да предизвика рязък скок на цените, с цел прекратяване на войната в Украйна.

Трейдърите следят и напредъка към постигането на търговска сделка между САЩ и Китай. Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин трябва да се срещнат в четвъртък, след като преговарящите от двете страни разчистиха пътя за споразумение.

Тръмп заяви, че може да повдигне въпроса за вноса на руски петрол пред Си, тъй като Китай е сред основните купувачи. След последните санкции някои китайски държавни компании отмениха покупките на руски петрол, доставян по море, а индийски рафинерии съобщиха, че ще прекратят потоците. Впоследствие цените на руския сорт ESPO рязко спаднаха.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.