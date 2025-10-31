Цената на петрола се насочва към трети пореден месечен спад*

Цената на петрола спада в петък, насочвайки се към трето поредно месечно понижение, тъй като по-силният щатски долар и слабите икономически данни от Китай ограничиха печалбите. В същото време нарастващото предлагане от основни производители по света компенсира ефекта от западните санкции върху руския износ, предава Ройтерс.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,37% до 64,76 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,51% до 60,26 долара за барел.

„По-силният щатски долар потисна апетита на инвеститорите в целия стоков сектор“, коментират анализаторите от ANZ в бележка за клиентите.

Доларът поскъпна, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви в сряда, че намаление на лихвите през декември не е гарантирано.

Принос за допълнителното поевтиняване на „черното злато“ има и официалното проучване, което показа, че фабричната активност в Китай се е свила за седми пореден месец през октомври.

И Брентът, и WTI са напът да поевтинеят с около 3% през октомври, тъй като се очаква нарастващото предлагане да надмине ръста на търсенето тази година. Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и големите производители извън картела увеличават производството с цел да си спечелят пазарен дял. Повишеното предлагане също така омекотява ефекта от западните санкции, които нарушават руския износ на „черно злато“ към основните купувачи - Китай и Индия.

Според източници, запознати с дискусиите, ОПЕК и съюзниците ѝ ще се договорят за умерено увеличение на добива през декември на заседанието на групата в неделя. Осемте членки на ОПЕК+ вече са увеличили производствените си цели с общо над 2,7 млн. барела дневно или около 2,5% от глобалното предлагане чрез поредица от месечни увеличения.

Доклад на Американската администрация за енергийна информация (EIA) също отчете рекордно производство от 13,6 млн. барела дневно миналата седмица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Китай се е съгласил да започне процеса по закупуване на американски енергоносители, като добави, че може да се осъществи много мащабна сделка за покупка на петрол и газ от Аляска. Въпреки това анализаторите остават скептични, че търговската сделка между САЩ и Китай ще увеличи търсенето на американски енергоносители от китайска страна.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.