Инвеститорите може и да подценяват инфлацията, предупреждава Deutsche Bank

В понеделник Deutsche Bank предупреди в бележка, че инвеститорите вероятно са „твърде оптимистични относно инфлацията“, въпреки отслабването на опасенията след сключването на търговско примирие между САЩ и Китай.

„Едногодишният инфлационен суап в САЩ току-що отбеляза най-големия си седмичен спад от май насам“, коментира Хенри Алън, макростратег в Deutsche Bank, цитиран от Investing.com.

Той отбелязва, че цените на златото също спадат, докато на акциите и облигациите растат.

Алън обаче предупреждава, че ако инфлацията се окаже по-устойчива от очакванията на пазарите, „това ще има няколко последици“. Основната е рискът от „по-нататъшни ястребови изненади, точно както видяхме с решението на Фед от миналата седмица“.

Американската централна банка осъществи най-бързата серия от намаления на лихвите извън рецесия от 80-те години на миналия век насам, отбелязва медията.

Deutsche Bank посочва множество фактори, които предполагат, че инфлацията може да остане висока. „През последните седмици данните за активността като цяло изненадват в положителна посока“, казва банката, като подчертава двугодишния връх на съставния индекс PMI на еврозоната и стабилните данни за растежа на САЩ. Индикаторът GDPNow на Федералния резерв в Атланта показва 3,9% ръст на показателя за третото тримесечие.

Облекчаването на паричната политика от Федералния резерв и Европейската централна банка (ЕЦБ) „ще се усеща и през 2026 г.“, според анализаторите на Deutsche Bank. Увеличенията на митата и новите фискални стимули в Европа биха могли да увеличат натиска върху търсенето.

Банката също така отбелязва покачващите се цени на петрола и „постоянно над целевата“ инфлация в големите икономики. „Ако пазарите подценяват инфлацията“, пише Deutsche Bank, „ще видят още „ястребови“ изненади“, посочва се в коментара.

По-високата инфлация „би върнала подкрепата за реални активи като златото“, допълват от кредитора.

Докладът предупреждава, че „ястребовите“ завои често съвпадат с разпродажби на акции, както се наблюдаваше през 2015–2016 г., 2018 г. и 2022 г.