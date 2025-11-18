Израел е фаворит на пазарите въпреки международното осъждане заради Газа

Голяма част от света осъди Израел заради войната в Ивицата Газа, предизвикана от нападение на бойци на групировката „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. – най-смъртоносното антисемитско клане след Холокоста.

Същевременно израелските активи никога не са били по-желани, а инвестициите в страната са рекордни, пише Bloomberg.

Представянето на израелските акции и облигации и шекелът постигнаха безпрецедентно представяне през 2025 г.

Чуждестранни инвеститори са похарчили поне 60 млрд. долара, за да придобият повече от 85 израелски компании, според данни, събрани от Bloomberg. Сумата е рекордна, откакто се събират данни (от 1998 г. насам).

Придобиванията включват споразумението на базираната в Калифорния Palo Alto Networks Inc. за закупуване на израелската компания за киберсигурност CyberArk Software Ltd. за около 25 млрд. долара и базираната в Бостън частна инвестиционна компания Advent International LP, която инвестира 2,5 млрд. долара, или с 64% премия, в израелския производител на софтуер Sapiens International Corp.

Тези сделки подчертават технологичната мощ на Израел като иновационен гигант и лидерската позиция на страната по научноизследователска и развойна дейност като процент от продажбите сред 2247 компании в Bloomberg World Index.

Страната, която се сравнява с американския щат Ню Джърси по територия и население 9,5 млн. души, продължава да се развива като водещ световен доставчик на приложна наука. CyberArk отчита 50% от продажбите си на клиенти в САЩ, докато приходите от Европа се увеличават с до 24% през 2024 г. – рекордно ниво спрямо 19% преди пет години, според данни, събрани от Bloomberg.

Компаниите, които съставляват Tel Aviv Stock Exchange 35 Index, както и кохорта от още 125 фирми, достигат исторически върхове през ноември. Шекелът поскъпва с 26% спрямо долара от октомври 2023 г. насам, което го прави най-добре представящата се валута сред 31-те най-търгувани валути, показват други данни, събрани от Bloomberg.

Повишаването на обменния курс на шекела доведе до най-силната му оценка от 2022 г. насам, повече от година преди атаката на „Хамас“, поставила началото на двугодишната война.

На пазара на облигации рисковата премия, която инвеститорите изискват, за да купуват израелски дълг вместо американски държавни ценни книжа, се свива до под 1 процентен пункт от 2 процентни пункта през август 2024 г.

Израелските акции отчитат почти три пъти по-силен ръст в сравнение с глобалните спрямо октомври 2023 г. насам. Снимка: Bloomberg

iShares MSCI Israel ETF на стойност 530 млн. долара, най-големият борсово търгуван фонд извън страната, фокусиран върху Израел, е привлякъл нетни 194 млн. долара парични средства през последните четири тримесечия. Сумата е най-голямата, инвестирана пред подобен период от създаването му през 2008 г., показват данни за фонда.

Инвеститорите, направили най-големите покупки, включват базирания в Сеул суверенен фонд Korea Investment Corp., базирания в Мичиган фонд Corecap Advisors LLC и базирания във Вирджиния Monument Capital Management LLC.

Шекелът отчита най-силен обменен курс спрямо долара от 2022 г. насам. Снимка: Bloomberg

Като унищожава голяма част от това, което е останало от военния капацитет на „Хамас“ и действащата на територията на Ливан групировка „Хизбула“, както и отслабва Иран най-силно от времето на войната с Ирак отпреди четири десетилетия, Израел има малко, ако изобщо има, военни конкуренти в региона.

Възраждането на Израел от войните с „Хамас“, „Хизбула“ и Иран се отразява в очакванията за по-бърз икономически растеж. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се очаква да се разшири с 4,3% през 2026 г., над два пъти повече от средното за 34 развити страни, като това е най-бързо развиващата се икономика в групата, според 16 икономисти, представили своите прогнози пред Bloomberg.

Икономистите очакват Израел да задържи лидерската си позиция и през 2027 г. с ръст на БВП от 3,8%.

Рисковата премия, която инвеститорите изискват, за да купуват израелски дълг вместо американски държавни ценни книжа, се свива до под 1 процентен пункт, или до нивата, отчетени преди 7 октомври 2023 г. Снимка: Bloomberg

„Ако войната приключи и бъдат постигнати геополитически споразумения, това ще има огромни икономически последици по отношение на фискалната и паричната политика, по отношение на рейтингите на суверенния дълг и привлекателността за чуждестранните инвеститори“, коментира пред Bloomberg News Янив Пагот, ръководител на търговията с индекси и деривати на фондовата борса в Тел Авив.

„Настоящото рали все още не отразява потенциала, който е вложен в положителен геополитически сценарий“, добавя той.