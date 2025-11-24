SOFIX се върна на ниво над 1080 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) отново се върна на ниво над 1080 пункта при оборот от близо 1,9 млн. лева общо за борсата.

Оборотът от основен пазар надвиши 1,3 млн. лева, като формира около три четвърти от общия оборот. Още близо 506,7 хил. лева се формираха от сделки с чуждестранни инструменти на сегмента BSE International.

„Инвестиционна компания Галата“ е на първо място по оборот с близо 431,7 хил. лева, следвана от „Шелли груп“ със 120,6 хил. евро (над 235,8 хил. лева), „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ с 208,8 хил. лева, „Кораборемонтен завод Одесос“ с над 201,6 хил. лева и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 48,8 хил. лева.

Акциите на ЦКБ са най-търгувани в сесията с 42 сделки, следвани от „Шелли груп“ с 39, „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ с 21.

SOFIX се повиши с 0,79% в сесията до 1080,32 пункта, подкрепен от акциите на „Еврохолд България“, които поскъпнаха с 3,83%, следвани от „Шелли груп“ с ръст от 2,17% и „Елана Агрокредит“ с 0,96%. Същевременно акциите на „Смарт Органик“ изтриха 2%, на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) – 1%, а на „Химимпорт“ – 0,72%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,61% до 193,73 пункта, подкрепен от акциите на „Албена“, които поскъпнаха с 4,51%, следвани от „Еврохолд“, и на „Алкомет“ с ръст от 3,39%. Акциите на „Хидравлични елементи и системи“ са най-губещи от индекса със спад от 3,69%, следвани от „София комерс-Заложни къщи“ със спад от 2,38% и „Смарт Органик“.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете минимален ръст в сесията от 0,04% до 226,88 пункта, а BGTR30 – 0,18% ръст до 943,39 пункта.

Само индексът на малките и средни предприятия beamX реализира спад в сесията с минималните 0,07% до 107,8 пункта. Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняха с 2,44%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 2,19%.