Акция на седмицата: „Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

„Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (ФНИБ) е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията поскъпва с близо 1% тази седмица, като отчита най-силен ръст от компонентите на секторния индекс BGREIT.

Дружеството договори продажбата на урегулираната част от терена си в кв. „Младост-4“ в София на строителните компании „Невиком Ко“ ООД и „Аватон Дивелъпмънт“ ЕООД.

Продажната цена на терена с площ 7570 кв. м. е 2,8 млн. евро, като 10% от цената е платена авансово.

Сделката трябва да бъде финализирана през март 2026 г.

Дружеството остава с терен от близо 8 дка в района, който е извън регулация и е определен за зелени площи.

По устав срокът на ФНИБ е до декември 2029 г.

Наскоро компанията финализира и сделката за магазина на "Мосю Бриколаж" на бул. "Цариградско шосе" в София за 18 млн. евро.

Основните активи на компанията са офис сградите "Синерджи Тауър", "Камбаните" и Сграда 1 в "Бизнес Парк София".

За 16 декември 2025 г. е свикано общо събрание на акционерите на ФНИБ за гласуване на дивидент от 0,23 лв. бруто на акция.