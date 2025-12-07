Акция на седмицата: „Доверие обединен холдинг" АД

„Доверие обединен холдинг" АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията поскъпна с 25,5% тази седмица до 11,6 лв. за брой, като отчита най-силен ръст от компонентите на SOFIX. В петък книжата регистрираха цена от 12,4 лв. на брой.

Основният борсов индекс достигна нов над 17-годишен връх след близо 2% седмичен ръст.

Освен първи по ръст в SOFIX, акциите на "Доверие обединен холдинг" са и втори по оборот с 1,85 млн. лв. и втори по брой сделки с 250.

Основен актив на "Доверие обединен холдинг" АД е мажоритарен дял в молдовската банка BC Moldindconbank S.A., който групата държи чрез дъщерно дружество. Дъщерната компания "Доверие Брико" АД оперира магазините Мосю Бриколаж в България и вече притежава магазина на бул. "Цариградско шосе" в София.

През юни 2025 г. дъщерното дружество „Индустриален холдинг – Доверие“ АД придоби 3,5 млн. акции от „Софарма“ АД, или 1,9475% от капитала на фармацевтичната компания, за 22,89 млн. лв. при цена на акция от 6,54 лв.

През годината "Доверие обединен холдинг" АД, чрез дъщерното дружество акционер, получи дивидент от молдовската банка в размер на около 38 млн. лв. и продаде ОЗОФ "Доверие" за 22 млн. лв. на „Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.“, от което формира сериозни положителни парични потоци.

Малко под 25% от капитала на "Доверие обединен холдинг" АД са собственост на "Софарма" АД.

Акциите на "Доверие обединен холдинг" АД поскъпват с 45% в последните 12 месеца до 11,6 лв. за акция и 249 млн. лв. пазарна капитализация. Има и издадени конвертируеми облигации за 19,97 млн. лв.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

