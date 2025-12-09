Еврокомисарят по финансовите услуги предвижда старт на реформите на пазарите през 2027 г.

Европейският съюз (ЕС) се надява да започне прилагането на амбициозния си пакет за интеграция на пазарите до 2027 г., заяви във вторник комисарят по финансовите услуги на блока, давайки първите насоки за графика на реформите.

„Трябва да се пристъпи към обсъждане и одобрение на този пакет възможно най-скоро“, заяви Мария Луис Албукерке пред Bloomberg TV във вторник. „В идеалния случай, ако можем да започнем да го прилагаме до 2027 г., мисля, че би било наистина чудесно.“

Миналата седмица Европейската комисия (ЕК) обяви планове за прехвърляне на по-големи надзорни и изпълнителни правомощия на пазарния регулатор като част от пакет от мерки, предназначени да интегрират фрагментираните капиталови пазари на блока. Крайната цел е по-висока доходност за спестителите, по-голяма достъпност на финансиране за компаниите и по-добър икономически растеж.

Предложението все още трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, някои от които се противопоставят категорично на плановете.

Албукерке заяви, че има „много предразсъдъци срещу това, което може да предложим, и вероятно някои от коментарите са направени, без да се разгледа подробно предложението“.

Централизирането на надзорните правомощия ще постави значими клирингови къщи, централни депозитари на ценни книжа и места за търговия под компетентността на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) с централа в Париж. Криптофирмите, за които ЕС въведе национален режим на надзор преди по-малко от година, също ще попадат в компетентността на ESMA, както и паневропейските пазарни оператори – нова категория търговски дружества, които искат да използват едно-единствено разрешение за дейност в целия ЕС.

„Странични корекции няма да доведат до резултатите, от които се нуждаем“, подчерта тя по отношение на пазарните реформи. „Това не е нещо, което можем да поправим с малки корекции, а трябва да бъде фундаментална реформа на цялата тази сфера и именно това предлагаме.“

ЕС се ангажира и с цялостен преглед на банковите си правила до края на следващата година, тъй като кредиторите се тревожат за конкурентоспособността си на фона на глобалната дерегулация.

Албукерке заяви, че нищо не е „изключено“, но въпросът за ограничаването на бонусите не е бил повдиган в преговорите, въпреки решението на Обединеното кралство от 2023 г. да премахне ограничението на заплатите в банковия сектор в стремежа си да повиши конкурентоспособността.

Европейската централна банка ще представи предложения за „опростяване“ на банковото регулиране в четвъртък, като те ще бъдат включени в работата на Комисията.