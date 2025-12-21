Акция на седмицата: „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ е акция на седмицата на Investor.bg.

През седмицата акционерите на дружеството гласуваха 23 ст. междинен дивидент на извънредно общо събрание на акционерите.

Компанията обяви също, че е погасила предсрочно 8,5 млн. лева от дължимата главница по кредит за строителството на „Синерджи Тауър“ в „София Тех Парк“, отпуснат от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка). Останалите условия по заема остават същите.

Дружеството наскоро финализира продажбата на магазина на „Мосю Бриколаж“ на бул. "Цариградско шосе" в София. Сделката е за 18 млн. евро. Сключен е и предварителен договор за продажба на урегулиран поземлен имот в ж.к. "Младост-4" в София с площ от 7570 кв. м. за 2,8 млн. евро.

ФНИБ увеличава с 24% приходите си от наеми до над 9,8 млн. лева към края на септември 2025 г. спрямо 7,9 млн. лева към края на септември 2024 г., според финансовия отчет за деветмесечието на текущата година, публикуван чрез борсата.

Печалбата за периода е в размер на 5,35 млн. лева към края на септември при 3,7 млн. лева към края на септември 2024 г., което представлява над 43% ръст на годишна база.

Офис сградите на компанията „Синерджи Тауър“ в „София Тех Парк“ и „Камбаните“ са запълнени над 80%.

В последната година акциите на ФНИБ поскъпват с над 40%, а пазарната капитализация на дружеството достига близо 181,9 млн. лева, според данните на Българската фондова борса (БФБ).