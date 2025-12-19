SOFIX записа седмичен ръст от 1,73% до 1148,45 пункта

Водещият индекс на БФБ-София SOFIX отчете седмичен ръст от 1,73% до 1148,45 пункта. Индексът затвори на зелена територия в 11 сесии за последните 12 сесиии и в последния ден на седмицата постигна нов 17- годишен връх. В петък ръстът е от 0,45%.

С най-силен ръст през седмицата сред 15-те в SOFIX беше "Доверие обединен холдинг" АД с 8,48% до 12,15 лв., следвано от "Сирма груп холдинг" АД с 6,9% до 1,86 лв., "Българска фондова борса" АД с 3,88% до 10,7 лв. и други.

Надолу сред компаниите в основния индекс бяха само "Уайзър Технолоджи" АД с 4,96% до 4,6 лв., ПИБ АД с 2,41% до 5,68 лв., "Софарма" АД с 1,76% до 2,79 лв. и "Еврохолд България" АД с 1,05% до 1,89 лв.

С най-голям оборот през седмицата сред акциите бяха "Софарма" АД с 5,07 млн. лв., "Болкан Пропърти Инструментс" АДСИЦ с 2,33 млн. лв., "ВФ Алтърнатив" Ад с 2,13 млн. лв., "Сирма груп холдинг" АД с 1,47 млн. лв. и "Еврохолд България" АД с 1,27 млн. лв.

При сделките топ 5 беше формиран от "Софарма" АД с 399, "Доверие обединен холдинг" АД със 211, "Българска фондова борса" АД със 169, "Сирма груп холдинг" АД със 168 и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 120.

