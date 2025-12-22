SOFIX затвори с близо 30% ръст за годината и 0,69% за сесията на нов 17,5-годишен връх

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX затвори с близо 30% ръст за годината в последната си сесия. Бенчмаркът достигна ново най-високо ниво за последните над 17 години и половина от 1156,43 пункта, след като се повиши с 0,69% в рамките на деня.

Акциите на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) са най-поскъпващи от компонентите на индекса в сесията с ръст от 3,78%, следвани от „Доверие Обединен холдинг“ с 2,88% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,11%.

На другия полюс са акциите на „Еврохолд България“ със спад на цената от 2,12% в сесията, следвани от „Уайзър Технолоджи“ с 0,87% и „Смарт Органик“ с 0,61%.

В сравнение с началото на годината „Сирма Груп Холдинг“ е най-поскъпващата акция от включените в основния индекс със 102,81% ръст, следвана от „Шелли груп“ със 70,99% и БФБ с 64%.

С над 50% ръст за годината са и акциите на „Доверие Обединен холдинг“ и „Софарма“ – съответно, 57,04% и 51,05%.

Само три са губещите акции от индекса за годината – „Уайзър технолоджи“ отчита спад от 12,31%, „Адванс Терафонд“ – от 11,89%, и „Еврохолд България“ – от 7,04%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,98% в сесията до 203,81 пункта, подкрепен акциите на „София комерс-Заложни къщи“, които поскъпват с 11,76%, „Спиди“ с ръст от 6,67% и „Зърнени храни България“ с 6,09%. С по над 5% за сесията поскъпват акциите на „Неохим“ и „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с 4% - на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, а с по над 3% - на „Стара планина холд“ и ЦКБ.

На другия полюс са акциите на „Албена“, които изтриват 5,8% в сесията, следвани от „Хидравлични елементи и системи“ със спад от 2,86%, „Еврохолд България“, „Илевън Кепитъл“ със спад от 1,76% и „Телематик Интерактив България“ с 1,5%.

За годината бенчмаркът нараства с близо 19%. Най-силна подкрепа за периода му оказват акциите на „София комерс-Заложни къщи“, които поскъпват със 125,59 пункта, следвани от „Сирма Груп Холдинг“, „Шелли груп“, БФБ, „Доверие Обединен Холдинг“, „Софарма“, „Смарт Органик“.

В топ 10 най-силно поскъпващи акции от компонентите на индекса за годината влизат още „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) с 42,43%, ПИБ с 34,26% и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 20,47%.

„Агрия груп холдинг“ е най-губещата акция от индекса за годината със спад от 28,36%, следвана от „Монбат“ с 28,03%, „Петрол“ с 25,29% и „Неохим“ с 22,22%.

Индексът на малките и средни предприятия beamX достигна най-високата си стойност, след като се повиши с 1,77% до 111,09 пункта. В сесията най-силно поскъпнаха акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 6,78%, „Дронамикс Кепитъл“ – с 4,92%, „ИмПулс Растеж“ – с 2,16%.

Само акциите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ отчетоха спад в сесията – с 18,75%.

За годината най-поскъпващата акция от индекса е „Ейч Ар Кепитъл“ – с 86,18%, следвана от „Ай Ти Еф Груп“ с 50,32% и „Пейсера България“ с 27,73%, а най-губещата е „Биодит“ със спад от 66,51%, следвана от „Глобал гейминг Солюшънс“ с 31,58% и „Син Карс Индъстри“ с 25,57%.

Оборотът в сесията на БФБ достигна над 3,2 млн. лева. С най-голям оборот са акциите на „Република Холдинг“ – 871 хил. лева, следвани от „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ с 295,2 хил. лева, „Еврохолд България“ с 270,5 хил. лева, „Чайкафарма“ – близо 227 хил. лева, „Сирма Груп Холдинг“ със 144,5 хил. лева.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция в сесията с 64 сделки, следвана от „Еврохолд“ с 60, „Чайкафарма“ с 54, „Доверие Обединен холдинг“ с 49, „Сирма Груп Холдинг“ и ЦКБ с по 46.