Развиващите се пазари преживяха бурна година и ги очаква подем, според инвеститори

Развиващите се пазари са готови да завършат 2025 г. на върха. Вълна от положителни импулси тласна техните борсови индекси до рекордни нива и мнозина очакват това да продължи и през 2026 г.

Индексът MSCI Emerging Markets, съставен от акции на големи и средни компании, листнати в развиващи се страни, скочи с около 30% от началото на годината, като надминава и трите индекса на Уолстрийт, пише CNBC.

За сравнение, индексът MSCI World, който включва само акции на големи и средни компании от развитите пазари, включително САЩ, нараства с над 20% през 2025 г.

Някои страни в кохортата имат особено успешна година. Гръцкият бенчмарк Athens Composite например скочи с близо 44% през годината и ще бъде повишен до статус на развит пазар през септември 2026 г.

Възходът на развиващите се пазари тази година не се дължи само на една или дори на няколко отделни държави, които са се представили по-добре. Базовите индекси в Чили и Чехия отчитат ръст от около 50,8% от началото на годината, докато индексът BET в Румъния нараства с над 42%.

„Годината на промяната“

На кръгла маса в Лондон, проведена към края на ноември, мениджърите на фондове от компанията за управление на инвестиции Ninety One, която управлява активи на стойност над 152 млрд. британски лири (203 млрд. долара), изразиха оптимизма си и предположиха, че през 2026 г. е вероятно да има по-голям ръст в различни области на развиващите се пазари.

„Ако трябва да обобщим 2025 г. с една дума, това би било „промяна“ - това е годината на промяна на множество нива“, коментира Варун Лайджавала, портфолио мениджър в отдела за акции на развиващите се пазари на компанията.

Лайджавала отбелязва, че доларът е отслабнал тази година след „15 години еднопосочна търговия“. От началото на годината доларовият индекс, който измерва стойността на щатския долар спрямо кошница от основни валути, спада с около 9%. Това движение първоначално беше катализирано от априлската разпродажба на американски активи, станала известна като търговията „Продай Америка“.

Силният щатски долар оказва натиск върху развиващите се икономики, които разчитат на чуждестранен капитал, тъй като повишава цената на деноминирания в долари дълг в местната валута и може да намали притока на инвестиции от чужбина.

Лайджавала посочва, че тази година е имало и промени на национално ниво. Той дава пример с Китай и Южна Корея. Китай, по негови думи, разкри DeepSeek – конкурент на американския изкуствен интелект, и повторно прегърна частния сектор. Междувременно Южна Корея беше оглавена от ново правителство, което започна с необходимите реформи в корпоративното управление.

„От 24-те пазара, в които можем да инвестираме, постоянното слабо управление е в Южна Корея. Ако властите се справят с основния проблем на този пазар, очевидно това е огромна, огромна положителна промяна в посоката“, коментира той.

Най-забележимият попътен вятър, според Лайджавала, е промяната в нетната емисия, или как акциите влизат и излизат от публичните пазари. „През последните 15 години на развиващите се пазари, съпротивлението от нетната емисия е огромно“, казва той, като посочва вълната от първични публични предлагания, особено в Китай.

„Това е основната финансова причина, поради която акциите на развиващите се пазари се представят по-зле от пазарите в САЩ и развитите пазари. Така че, ако погледнем това число, нетната емисия през последните три години, нетната емисия в Китай се свива рязко“, посочва той.

Той добавя и че през 2024 г. в Китай е имало обратни изкупувания, както и по-широка промяна в поведението при разпределение на корпоративния капитал, която включва по-засилено изплащане на дивиденти.

„Това, което казвам, е, че насрещният вятър бързо се превръща в по-малко насрещен и в един момент ще се превърне в попътен вятър“, прогнозира той. „Мисля, че тази концепция изобщо не се разбира от пазара. Мисля, че настройката за развиващите се пазари не изглежда толкова завладяваща“, заключава той.

Атрактивни оценки, валутни движения и траектории на растежа

В разговор с журналисти в лондонската централа на JP Morgan ръководителят на отдела за глобална и европейска стратегия за акции на инвестиционната банка Мислав Матейка посочва, че според вътрешното мнение развиващите се пазари се насочват към втора година на превъзходно представяне през 2026 г. Матейка подчертава, че развиващите се пазари прекъсват години на изоставаща възвръщаемост.

„За тази година сме изцяло насочени към развиващите се пазари и Китай. От гледна точка на акциите заемаме по-голямо тегло в регионалното портфолио. Ние сме купувачи, независимо дали е Китай, Корея или Индия, но [купуваме] развиващи се пазари като цяло по различни причини“, добавя той.

Някои от движещите фактори зад тази позиция включват атрактивните оценки, валутните движения и траекториите на икономическия растеж, допълва Матейка.

Към оптимизма тази година се прибавя и по-доброто представяне на валутите и облигациите с фиксиран доход на развиващите се пазари поради високите лихвени проценти, казва още той. Според него наближаваме края на цикъл на облекчаване а паричната политика.

„Когато погледна оценките на развиващите се пазари спрямо развитите пазари, а също и в абсолютни стойности, все още имаме 30, 40, 50% отстъпки, когато разглеждаме позиционирането на глобалните инвеститори“, коментира той.

Много икономики от развиващите се пазари са готови да заместят бенефициентите от глобалния бум при изкуствения интелект, според JP Morgan. Това е благодарение на последващото нарастване на търсенето на стоки като метали и енергия. „Работещите със стоки на развиващите се пазари се възползват от тези масивни капиталови инвестиции“, казва Луис Оганес, ръководител глобални макроикономически изследвания на банката, на същото събитие.

В интервю за CNBC Стивън Айзъкс, стратегически съветник в Alvine Capital, определя развиващите се пазари като „интересни“ в навечерието на 2026 г. „Латинска Америка – там доминото започва да пада“, казва той, като подчертава политическите промени в полза на консервативната политика в Аржентина и Чили и фокуса на президента на САЩ Доналд Тръмп върху региона.

„Фокусът върху западното полукълбо, силата на идеите, американските пари, мисля, че има революция, нещо като наваксване в Латинска Америка, това е много интересна област“, ​ добавя той.

„Бразилия е следващата, която ще навакса, защото догодина има президентски избори. Мисля, че е много вероятно Лула да си отиде и бразилците да изберат консерватор“, смята той.