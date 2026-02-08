Акция на седмицата: „Софарма“ АД

„Софарма“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акциите на дружеството поскъпват най-силно от включените в състава на основния индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX и е на второ място по ръст от акциите в състава на BGBX40 с ръст от близо 5 на сто за седмицата.

Акцията е и най-търгувана през седмицата с малко под 400 сделки и лидер по брой прехвърлени акции с над 582,3 хил. броя.

В последната година акциите на „Софарма“ поскъпват повече от два пъти, а пазарната капитализация на дружеството надвишава 1 млрд. евро.

В последните месеци дружеството продава от обратно изкупените си акции, като след последните сделки притежава 12 583 591 собствени акции, или 2,33% от капитала.

В момента „Софарма“ е в процедура по първично публично предлагане на три емисии варанти – 3-, 5- и 7-годишна. Аукционът за непродадените права се състоя на 6 февруари.

Продадени са всички права за закупуване на варанти, като цената за 3-годишните е 0,003 евро, а за 5- и 7-годишните – 0,001 евро.

Крайният срок за записването на варантите е 25 февруари, а на 2 март „Софарма“ ще уведоми за резултатите от предлагането.

Правото за записване на акции може да се упражни в тригодишен срок. Цената на упражняване е съответно 1,84 евро (3,6 лева) за тригодишните варанти, 2,33 евро (4,56 лева) за петгодишните и 2,91 евро (5,7 лева) за седемгодишните.