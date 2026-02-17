Азиатските пазари са привлекли най-големия капитал от хедж фондове от 2016 г. насам

Развиващите се и развитите азиатски пазари отбелязват най-големите нетни покупки от хедж фондове през миналата седмица, откакто Goldman Sachs Group проследява данните (от 2016 г.), тъй като регионът се възползва от оптимизма за компаниите за инфраструктура с изкуствен интелект.

Хедж фондовете са нетни купувачи на глобални акции през миналата седмица за първи път от три седмици, като средствата са насочени към всички основни пазари. Азия обаче се откроява, според бележка на анализаторите от банката, цитирана от Bloomberg.

Развиващите се пазари продължават да се представят по-добре, тъй като инвеститорите се отклоняват от инерционните тенденции, но също така реагират на отслабването на щатския долар.

Индексът MSCI EM се повишава с 11% от началото на годината, докато южнокорейският индекс Kospi нараства с над 30%, подпомогнат от акциите на големи производители като Samsung Electronics Co. Ltd и SK Hynix Inc. За сравнение, индексът S&P 500 отчита спад от 0,1% към края на сесията в петък, 13 февруари 2026 г.

В бележка до клиентите от Goldman Sachs казват, че дългите покупки са двигател на голяма част от ръстовете на азиатските пазари през миналата седмица, като са превъзхождали късите в съотношение 8,4 към 1.

Снимка: Bloomberg

По отношение на глобалните сектори от банката посочват, че покупките на акции в сферата на информационните технологии, промишлените стоки, стоките от първа необходимост и материалите изпреварва продажбите във всички останали области. Акции на компании от секторите на потребителските дискреционни стоки, комуникационните услуги и финансовите продукти също се продават силно.

Хедж фондовете същевременно са продавали акции на компании от сектора на недвижимите имоти в САЩ за трета поредна седмица и с най-бързите темпове от септември 2022 г., според данните на Goldman Sachs. Продажбите на дялове в специализирани инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT), управление и развитие на недвижими имоти и индустриални имоти изпреварват скромните покупки в хотелски и курортни фондове за имоти и имоти в сектора на здравеопазването.