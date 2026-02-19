Американските акции затвориха със спадове в четвъртък

Американските акции затвориха на червено в четвъртък, след като последните протоколи от заседанието на Федералния резерв бяха по-ястребови от очакваното. Акциите на Walmart затвориха с понижение след първия тримесечен отчет на дружеството под ръководството на новия главен изпълнителен директор.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,54%, или 267,5 пункта, до 49 395,16 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 изтри 0,28% до 6861,89 пункта, а технологичният индекс Nasdaq отписа 0,31% до 22 682,73 пункта.

Дрънкането на оръжия около Иран доведе до пореден скок в цените на суровия петрол, а това подкрепи енергийния сектор на пазарите като цяло.

Натовареният икономически календар в четвъртък включваше декемврийския търговски баланс и седмичните първоначални молби за обезщетения за безработица в САЩ. Данните от Бюрото за преброяване на населението на САЩ и Бюрото за икономически анализ на САЩ показват, че дефицитът през декември нараства до 70,3 млрд. долара, а за цялата 2025 г. достига 901,5 млрд. долара.

Междувременно Министерството на труда на САЩ заяви, че броят на американците, подали молби за обезщетения за безработица през последната седмица, е спаднал до 206 хил. души, което е по-малко от очакваните 223 хил. души.

„От всички публикувани от правителството данни тези за инфлацията и пазара на труда са най-важни за нас и двата набора от данни подкрепят по-ниските лихвени проценти и по-високите цени на акциите тази година“, коментира Крис Закарели, главен инвестиционен директор в Northlight Asset Management, цитиран от Ройтерс.

„Въпреки че данните за търговията бяха по-слаби от очакваното, ние насочваме вниманието си към данните за молбите за обезщетения за безработица, които подкрепят идеята, че пазарът на труда се държи“, добавя той.

В петък ще бъдат публикувани данните за индекса на личните потребителски разходи за декември и предварителната оценка за растежа на БВП на САЩ през четвъртото тримесечие на 2025 г.

„Не е неразумно да се очаква пазарите да бъдат относително предпазливи преди утрешните доклади. И двата могат да повлияят на пазарите, особено след публикуването на протокола от последното заседание на Федералния резерв на САЩ“, коментира Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers.

Той посочва, че от американската централна банка не изглеждат склонни да намаляват лихвите, освен ако обстоятелствата не го налагат.

Walmart беше в центъра на вниманието в четвъртък, след като гигантът в търговията на дребно представи финансовия си отчет и обяви ново обратно изкупуване на акции за 30 млрд. долара.

Най-големият търговец на дребно в света по пазарна оценка публикува прогноза за печалбата за текущото тримесечие и цялата фискална 2027 г., която не достигна консенсусните прогнози. Тримесечните резултати и прогнози са първите под ръководството на новия топ шеф Джон Фърнър, който наследи ветерана изпълнителен директор Дъг Макмилън.

Цените на петрола се повишиха в четвъртък, тъй като засилената военна активност в Близкия изток породи опасения от потенциални прекъсвания на потоците от региона. Фючърсите на петрола сорт „Брент“ поскъпнаха с 2,2% до 71,91 долара за барел, а на американския суров петрол West Texas Intermediate се повишиха с 2,5% до 66,66 долара за барел.