Глобалният кеш подхранва исторически ръст на акциите в Латинска Америка

Международните инвеститори се насочват към латиноамериканските акции с най-бързия темп от десетилетие, заради което пазарите в региона отчитат многогодишни върхове.

Пазарите на акции в Бразилия, Колумбия и Мексико отбелязват скок на покупките от чужбина. Това подкрепи индекса MSCI EM Latin America, който достигна 11-годишен връх и скочи с над 20% от началото на 2026 г., пише Bloomberg.

Това бележи най-силното начало на годината от 1991 г. насам, добавя агенцията.

Апетитът на инвеститорите демонстрира степента на прекалибриране на залозите върху дълго пренебрегвания регион преди президентските избори в Бразилия и Колумбия. Трейдърите виждат потенциал за местни промени в политиката и по-ниски лихвени проценти.

Ралито набра нов импулс в петък, след като Върховният съд на САЩ отмени мащабните мита на президента Доналд Тръмп. Според инвеститорите това е попътен вятър за възраждането на акциите в региона.

„Латинска Америка се завръща на картата и хората обръщат внимание на региона с темп, невиждан от 10-15 години“, коментира Алехо Червонко, главен инвестиционен директор за развиващите се пазари в Америките в UBS Global Wealth Management.

Акциите в Латинска Америка изпреварват акциите по света. Графика: Bloomberg

Докато развиващите се пазари като цяло печелят на фона на диверсификацията на инвеститорите, които се отдалечават от американските активи, потоците към Латинска Америка се открояват. Ротацията вероятно ще се засили в краткосрочен план, тъй като отмяната на митата на Тръмп намалява рисковете за дефицитите и политическата несигурност. Това допълнително натежава на долара и стимулира латиноамериканските активи, според Малкълм Дорсън, старши портфолио мениджър в Global X Management Co.

Масовото изкупуване се проявява в борсово търгувани фондове, листнати в САЩ, които инвеститорите използват за бързо изграждане на експозиция към чуждестранни пазари. iShares Latin America 40 ETF на BlackRock например привлече рекордните над 1 млрд. долара през януари. Общите активи на фонда в момента възлизат на около 4,3 млрд. долара.

iShares MSCI Brazil ETF, или EWZ, най-големият листван в САЩ фонд, който проследява бразилските акции, отчита най-силния си месечен приток на инвестиции от повече от десетилетие през януари. Фондът се превърна в предпочитан инструмент за получаване на експозиция към най-големия пазар в Латинска Америка.

Залозите върху Бразилия се основават на прогнозите, че октомврийските избори ще доведат до политическа промяна и поражение на президента Луис Инасио Лула да Силва.

„Ако опозицията спечели изборите, има повече какво да спечелим, отколкото да загубим“, коментира Тиери Лароз, портфолио мениджър във Vontobel.

Този залог обаче не е много сигурен. Появата на сина на бившия президент Жаир Болсонаро, Флавио Болсонаро, като кандидат в края на миналата година предизвика разпродажби. Кандидатурата му подкопа надеждите, че предпочитаният от пазара губернатор на Сао Пауло Тарчизио де Фрейташ ще се кандидатира.

Други инвеститори чакат април, когато се очаква титулярите на длъжности да подадат оставка от настоящите си позиции, за да се кандидатират за президентския вот, преди да направят големи залози.

В Колумбия разделенията между центристките и десните кандидати помрачават очакванията преди президентските избори през май, докато водещият ляв претендент води в анкетите.

„Ще бъде облекчение, ако десницата спечели, но ако левицата спечели, не бих изключил рязко влошаване на цените на активите“, казва Лароз.

Въпреки че в Мексико не се очертават президентски избори тази година, страната е изправена пред несигурност, защото предстои преглед на търговското ѝ споразумение със САЩ и Канада.

Чужденците все по-често заобикалят ETF-ите и купуват директно на местните пазари. През януари чуждестранните покупки са най-високи от поне четири години на бразилския, мексиканския и колумбийския пазар, според данни на регулатори и анализатори.

Това обаче е в пряк контраст със сигналите, които дават местните инвеститори, а те са предпазливи на фона на политическата несигурност.

„Като цяло местните инвеститори се тревожат повече за политиката, отколкото чуждестранните инвеститори“, коментира Бенджамин Соуза, ръководител на стратегията за Латинска Америка на BlackRock. Това не означава, че чуждестранните инвеститори никога не се плашат от политическата несигурност, но „в крайна сметка пазарът ще вземе рационалното решение за това къде са потенциалните доходи“.

Отвъд политиката, инвеститорите виждат възможност централните банки в някои страни да започнат да намаляват разходите по заемите, което би подкрепило евентуално рали на пазарите.

Трейдърите очакват централната банка на Бразилия да понижи референтния си лихвен процент от сегашните 15% - най-високият от близо две десетилетия, от март. В Мексико централната банка, остави основния си лихвен процент непроменен на 7% с единодушно решение на 5 февруари, с което прекъсна цикъла на облекчаване, започнал преди близо две години.