Водещите индекси в Южна Корея и Япония достигнаха нови рекорди

Водещите индекси в Южна Корея и Япония достигнаха рекордни нива в сряда на фона на по-широките ръстове в Азиатско-Тихоокеанския регион, предаде CNBC. Това се случи, след като във вторник технологичният сектор на Wall Street отбеляза печалби, подхранвани от отслабването на опасенията около промените, които изкуственият интелект (AI) може да предизвика в определени индустрии.

Японският бенчмарк Nikkei 225 скочи с повече от 2% и затвори на ново рекордно високо ниво от 58 583,12 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,71% до 3843,16 пункта.

По същия начин южнокорейският показател Kospi се повиши с 1,91% и за първи път премина границата от 6000 пункта. Той затвори на ниво от 6083,86 пункта. Акциите на най-влиятелните компании в индекса - SK Hynix и Samsung Electronics – поскъпнаха със съответно 0,6% и 0,88%.

Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 0,02% до 1165,25 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се покачи с 1,17% и приключи търговския ден на ниво от 9128,3 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,66% до 26 765,72 пункта, а показателят CSI 300 в континентален на Китай добави 0,6% до 4735,89 пункта.

Референтният борсов индекс на Тайван Taiex се повиши с 2,05% до рекордно високо ниво за пета поредна сесия, достигайки 35 413,07 пункта.