Азиатските пазари започнаха седмицата на червено на фона на поскъпващия петрол

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха спадове в първия ден от седмицата на фона на напрежението около войната в Иран и резкия скок на цената на петрола заради нея, предаде CNBC.

По-рано двата основни петролни сорта – Брент и американският West Texas Intermediate (WTI), поскъпнаха до нива от 120 долара за барел, след като големите производители от Близкия изток, включително Кувейт, Иран и Обединените арабски емирства (ОАЕ), намалиха производството след затварянето на Ормузкия проток. Ценовият ръст впоследствие бе ограничен, след като стана ясно, че страните от Г-7 обмислят освобождаване на част от петролните си резерви.

Търговията с южнокорейския индекс Kospi бе прекъсната за втори път в рамките на четири сесии, което доведе до по-широки регионални разпродажби. Бенчмаркът се срина с над 8%, което доведе до 20-минутно прекъсване на търговията, а впоследствие той затвори с понижение от 5,96% на ниво от 5251,87 пункта.

Акциите на най-влиятелните компании в показателя - Samsung Electronics и SK Hynix – поевтиняха със съответно 7,81% и 9,52%.

Миналата седмица търговията беше прекъсната, когато Kospi се срина с над 12% в сряда, отбелязвайки най-лошия си еднодневен спад.

Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 4,54% до ниво от 1102,28 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се срина с 5,2% до 52 728,72 пункта, спадайки под границата от 53 хил. пункта за първи път от 6 февруари, докато по-широкият показател Topix отписа 3,8% от стойността си до 3575,84 пункта.

Softbank Group Corp беше сред най-лошо представилите се в индекса, като акциите ѝ поевтиняха с 9,81%. Книжата, свързани с производството на чипове, като тези на Advantest и Lasertec, записаха ценови спад от съответно 11% и 8%.

Австралийският показател S&P/ASX 200 изтри 2,85% и затвори на ниво от 8599 пункта.

Китайските пазари отбелязаха по-скромни загуби, като хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,35% до 25 408,46 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,97% до 4615,46 пункта.