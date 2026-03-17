Акциите на луксозните компании са изправени пред най-негативните настроения от години

Инвеститорите са възприели най-песимистичната прогноза за европейските акции в сектора на луксозните стоки от години насам, тъй като войната в Близкия изток заплашва да забави дългоочакваното възстановяване на търсенето, смятат анализатори от UBS, цитирани от Bloomberg.

Признаците за стабилизиране през последното тримесечие на 2025 г. и първите седмици на тази година отстъпиха място на опасения, че геополитическите сътресения ще се отразят негативно на печалбите, пишат експертите, сред които Зузана Пуш. Компаниите се притесняват, че по-високите цени на енергоносителите и пониженото потребителско доверие могат да се отразят на търсенето, посочват още анализаторите.

Инвеститорите не са склонни да увеличават експозицията си към акциите на луксозните стоки най-вече поради липсата на яснота.

„Продължителната несигурност вероятно ще продължи да тежи върху печалбите и да води до постепенни понижения на прогнозите. Настроенията на инвеститорите, по наше мнение, изглеждат най-мрачни от години, което потенциално оставя място за положителни изненади“, пишат анализаторите.

Геополитическият контекст кара инвеститорите да бъдат по-избирателни, отбелязват още от UBS. Някои залагат на компании, считани за по-устойчиви, като Hermès International SCA и Ferrari NV, докато други предпочитат фирми, които преминават през процес на възстановяване, като Kering SA или Burberry Group Plc.

Близкият изток е най-бързо растящият пазар в луксозната индустрия. Очаква се регионалните икономики да бъдат силно засегнати от войната, като икономистите от Goldman Sachs Group Inc. предупреждават, че брутният вътрешен продукт (БВП) може да се свие с 14% тази година в Катар и Кувейт, ако конфликтът продължи до края на април.