Удълженото примирие между САЩ и Иран и силните финансови отчети окриляват Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, след като американският президент Доналд Тръмп удължи временното примирие във войната в Иран и бяха публикувани серия от по-силни от очакваното корпоративни отчети, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават с по 0,8%, а широкият пазарен показател S&P 500 - с 0,7%.

Малко след затварянето на борсата във вторник Тръмп удължи двуседмичното примирие, като заяви, че такъв ход е оправдан заради „сериозно разцепеното“ правителство в Техеран.

„С оглед на факта, че правителството на Иран е сериозно разцепено, и по молба на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф бяхме помолени да задържим нашата атака, докато иранските лидери и представители не излязат с единно предложение“, написа президентът в социалната мрежа Truth Social.

„Поради това съм разпоредил на нашите военни да продължат блокадата на Ормузкия проток и във всички останали отношения да останат в готовност. Удължавам примирието, докато предложението бъде представено и обсъжданията приключат - по един или друг начин“, добави той.

Ситуацията остава неясна, след като липсата на ангажимент от Техеран доведе до пауза в пътуването на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс за участие в мирните преговори в Пакистан, според съобщения на New York Times и Axios.

Дори след удължаването на примирието, иранските военноморски сили съобщиха в сряда, че са задържали два контейнеровоза в Ормузкия проток, докато напрежението около ключовия воден път, през който преминават една пета от световните доставки на петрол, продължава.

Освен новината за примирието, настроенията на пазарите бяха подкрепени и от силното начало на сезона на отчетите. В сряда акциите на Boeing поскъпват с над 4%, след като компанията отчете по-малка от очакваното загуба за първото тримесечие. Цената на книжата GE Vernova скочи с 10%, след като приходите на компанията надминаха очакванията.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,274%, а тази по 30-годишните - до 4,881%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,04% до 98,353 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,19% до 100,64 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,46% до 91,88 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,02 на сто и се търгува на цена от 4767,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.