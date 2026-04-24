Пет причини защо глобалните пазари остават стабилни въпреки войната в Иран

Близо два месеца след началото на войната на САЩ и Израел в Иран глобалните фондови пазари отбелязват силен подем. От САЩ до Тайван и Южна Корея се наблюдава разминаване: геополитическото напрежение остава високо, но акциите отново се насочват към исторически върхове, пише Bloomberg.

След първоначалния шок финансовите пазари до голяма степен пренебрегнаха конфликта и се фокусираха върху корпоративните фундаментални показатели, въпреки че цените на петрола остават високи. Инвеститорите отново влагат средства в търговията, свързана с изкуствения интелект (AI), както и в акции от развиващите се пазари, което показва, че най-силната волатилност вероятно вече е отминала.

Ето кои са петте причини, поради които реакцията на пазарите към геополитическия конфликт не е по-негативна.

Пикът на несигурността вече е преминал

Анализаторите смятат, че пазарите вече са включили в оценките си най-лошия сценарий и вярват, че има възможен изход от конфликта. Тъй като официални представители както във Вашингтон, така и в Техеран оставят отворена вратата за преговори, а временното примирие беше удължено, пазарите остават уверени, че в крайна сметка ще бъде постигнато споразумение. С други думи, макар напрежението да остава, нараства убеждението, че дипломацията - а не пълен срив - е вероятният край.

Мисленето „купувай при спад“

Поредица от новинарски заглавия и честите промени в курса на американския президент Доналд Тръмп изненадаха много инвеститори. Мнозина се връщат към сценария от руската инвазия в Украйна от началото на 2022 г., когато първоначалното поевтиняване на акциите и скокът в цените на суровините скоро се обърнаха и бизнесът се върна към нормалното. Години на пазарна волатилност, движена от новините, и навикът да се купува при спад засилват нежеланието на инвеститорите да остават песимисти за дълго.

Буферът на петрола

Енергийният шок от войната повиши цените на петрола и бензина, но извън остър недостиг в някои развиващи се страни това все още не е довело до широк икономически срив, от какъвто мнозина се страхуваха. Рекордните освобождавания на петрол от стратегическите резерви, свободният капацитет на някои големи производители и спадът в търсенето засега смекчават ефекта. Въпреки това продължителни смущения в Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол, все още могат да доведат до по-сериозни икономически последици.

Силни корпоративни печалби

Печалбите на компаниите дадоха на пазарите необходим тласък. Близо 80% от фирмите в американския широк пазарен индекс S&P 500, които досега са отчели резултати за първото тримесечие, са надминали прогнозите на анализаторите, според данни на Bloomberg. Редица брокери вече повишиха прогнозите си за растеж на печалбите през годината, което прави анализаторите по-оптимистично настроени за фундаменталните показатели.

Завръщането на изкуствения интелект

Технологичните акции са основният двигател на ръста на пазарите, тъй като печалбите показват устойчивост въпреки войната благодарение на силното търсене на технологии за изкуствен интелект. В четвъртък SK Hynix съобщи за петкратно увеличение на тримесечната печалба и потвърди плановете си за увеличаване на инвестициите. Това се случи, след като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. повиши прогнозата си за приходите през 2026 г., а Samsung Electronics Co. отчете осемкратен скок на тримесечната печалба. Анализаторите смятат, че предстоящите отчети и инвестиционни планове на големите технологични компании ще бъдат ключови катализатори за нов ръст.