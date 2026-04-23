Повечето азиатски пазари приключиха сесията в четвъртък на отрицателна територия

Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион затвориха със спадове в четвъртък, след като доверието на инвеститорите се разклати от медийни съобщения, според които САЩ са прихванали най-малко три ирански петролни танкера в азиатски води. Това засили несигурността, че конфликтът в Близкия изток може да се проточи, предаде CNBC.

По-рано днес индексите в Япония и Южна Корея достигнаха рекордни нива, следвайки ръстовете на Wall Street от вчера, след като американският президент Доналд Тръмп удължи временното примирие с Иран.

Японският бенчмарк Nikkei 225 приключи сесията със спад от 0,75% до 59 140,23 пункта, след като по-рано достигна дневен исторически връх от 60 013,98 пункта. По-широкият показател Topix се понижи с 0,76% до 3716,38 пункта.

Производствената активност в страната се е разширила с най-бързия темп от четири години насам през април, показа индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global, като компаниите са увеличили производството на фона на опасенията за доставките, свързани с напрежението в Близкия изток.

Акциите на SoftBank Group Corp. поскъпнаха с 3,86%. Според публикация на Bloomberg компанията поема повече дълг в стремежа си към развитие на изкуствен интелект (AI), като търси заем от 10 млрд. долара, обезпечен с инвестициите ѝ в OpenAI.

Индексът Kospi в Южна Корея също достигна дневен исторически връх от 6538,72 пункта, но впоследствие ограничи ръста си до 0,9% и ниво от 6475,81 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,58% до 1174,31 пункта.

Икономиката на Южна Корея е нараснала по-рязко от очакваното през първите три месеца на годината, отбелязвайки най-бързия растеж от третото тримесечие на 2020 г. Ръстът от 1,7% между януари и март спрямо предходното тримесечие надхвърли прогнозата на Ройтерс за повишение с 1%.

Австралийският показател S&P/ASX 200 изтри 0,57% до ниво от 8793,40 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1% до 25 902,73 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,28% до 4786,33 пункта.

Американската армия е прихванала най-малко три танкера под ирански флаг в азиатски води и ги пренасочва далеч от позиции близо до Индия, Малайзия и Шри Ланка, съобщиха източници от корабоплаването и службите за сигурност. Това се случи след изявление на иранските военноморски сили, че са задържали два контейнеровоза в Ормузкия проток.

Тръмп удължи двуседмичното примирие между двете страни във вторник, заявявайки, че такъв ход е оправдан заради „сериозно разклатеното“ правителство в Техеран.

Примирието ще остане в сила, докато Иран представи предложение или докато приключат преговорите, като същевременно американската армия продължава блокадата на иранските пристанища, добави Тръмп.