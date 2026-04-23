S&P 500 и Nasdaq се отдръпват от рекордните си върхове*

Търговията на Wall Street в четвъртък започва със спадове след рекордите, отбелязани в рамките на предходната сесия, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 се понижават с по 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,4%.

Акциите на IBM и ServiceNow поевтиняват със съответно 7% и 13% след публикуването на финансовите им резултати за първото тримесечие на годината.

Книжата на производителя на електромобили Tesla първоначално поскъпнаха след отчитането на по-силна от очакваното печалба. Сега обаче цената им спада с около 3%, след като главният изпълнителен директор Илон Мъск предупреди, че капиталовите разходи ще се увеличат „значително“, тъй като компанията навлиза в разработването на самоуправляващи се автомобили с изкуствен интелект (AI) и хуманоидни роботи.

Както S&P 500, така и Nasdaq приключиха сесията вчера на рекордни нива, след като американският президент Доналд Тръмп удължи временното примирие във войната на САЩ и Израел в Иран. Въпреки това ситуацията остава напрегната на фона на неуспешните преговори за дълготраен мир в Пакистан миналия уикенд.

„Трудно е, защото постоянно получаваме много и сериозни новини, които карат всички да се замислят и създават сериозно напрежение. Но в крайна сметка прогнозите за печалбите продължават да се повишават, което показва, че бизнесите намират начин да се справят с целия този шум и да управляват несигурността така, че все пак да постигат растеж“, коментира анализаторът Джули Бийл в предаването Closing Bell: Overtime по CNBC.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,294%, а тази по 30-годишните - до 4,897%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,12% до 98,708 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,92% до 102,85 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,27% до 94,14 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,22 на сто и се търгува на цена от 4742,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.