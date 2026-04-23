Европейските борси завършиха с колебания на фона на новите икономически доклади

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията без единна посока, докато инвеститорите оценяват последните икономически данни от региона, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,12 на сто до 614,63 пункта.

Германският измерител DAX се понижи с 0,06% до 24 180,68 пункта.

Френският показател CAC записа ръст от 0,87% до 8227,32 пункта.

Британският индекс FTSE отчете спад от 0,19 на сто до 10 457,01 пункта.

Във фокуса на пазарите попаднаха данните за икономическата активност в еврозоната, която неочаквано се свива през април а първи път от края на 2024 г. поради рязък спад в сектора на услугите, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран оказва натиск върху потребителите. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), изготвян от S&P Global, спада до 48,6 пункта през април от 50,7 пункта през предходния месец, понижавайки се под прага от 50 пункта, който разделя растежа от свиването. Анализаторите очакваха понижение до 50,1 пункта.

Междувременно ново проучване показа, че частният сектор на Великобритания се възстановява от забавянето, причинено от войната на САЩ и Израел в Иран. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global се повишава рязко до 52 пункта през април от шестмесечното дъно от 50,3 пункта преди това, предава Bloomberg. Всяка стойност над 50 пункта означава растеж.

Отделни данни показаха, че бюджетният дефицит на Великобритания е намалял до най-ниското си равнище от шест години. Държавните заеми за 12-те месеца до края на март възлизат на 4,3% от брутния вътрешен продукт (БВП), което остава над нивата отпреди пандемията.

Акциите на UniCredit поевтиняха с около 1,2% на фона на новината, че италианската банка е увеличила експозицията си към германската Commerzbank, като освен леко повишение на прекия дял, е разширила значително позициите си чрез деривати в навечерието на очаквана оферта за придобиване. Делът на UniCredit в Commerzbank е нараснал от 26,04% на 26,77 на сто.