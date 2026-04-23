Акциите на „Шелли груп“ оказаха най-силен натиск върху SOFIX в сесията

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха разнопосочно в четвъртък, а оборотът достигна малко над 802,3 хил. евро.

Акциите на „Шелли груп“ ЕД оказаха най-силен натиск върху основния индекс SOFIX, който изтри 0,75% до 1226,52 пункта. Акциите на дружеството поевтиняха с 4,76% в сесията при изтъргувани само 1682 броя. Те са най-търгувани в сесията – със 78 сделки, и с най-голям оборот – близо 91,3 хил. евро.

От останалите индекси този на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,43% до 211,34 пункта, а BGTR30 – с минималните 0,02% до 1036,36 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,29% до 224,72 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX добави 0,8% до 114,29 пункта.

„Алфа България“ е на второ място по оборот с 67,3 хил. евро, следвано от „Болкан енд Сий Пропъртис“ с 38,4 хил. евро и „Уайзър Технолоджи“ с близо 21 хил. евро.

„Уайзър“ е втората най-търгувана акция с 20 сделки, следвана от „Сирма Груп Холдинг“, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Смарт Органик“ с по 11.

„Уайзър Технолоджи“ е втората най-поевтиняваща акция от SOFIX със спад от 2,83%, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,39% и „Сирма Груп Холдинг“ с 0,88%.

Същевременно от компонентите на индекса само акциите на „Адванс Терафонд“ и „Софарма“ отчетоха ръстове от, съответно, 1,47% и 0,87%.

От индекса BGBX40 „Чайкафарма“ е най-губещата акция със спад от 4,84%, следвана от „Шелли груп“ и „София комерс – Заложни къщи“ с 3,45%. „Трейс Груп Холд“ е най-печелившата акция с 6,67% ръст, следвана от „Телематик Интерактив България“ с 5,83% и „Неохим“ с 2,67%.

От акциите в beamX тези на „Болерон“ добавиха 28%, а на „Пейсера България“ – 25,74%. Акциите на „ИмПулс Растеж“ поевтиняха с 2,13%, а на „Дронамикс Кепитъл“ – с 0,77%.