Несигурността в Близкия изток оцвети в червено индексите на Wall Street

Водещите щатски борсови индекси отчетоха спадове в края на сесията на фона на покачващите се цени на петрола и несигурността сред инвеститорите относно траекторията на войната на САЩ с Иран, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,36% до 49 310,71 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа спад от 0,41% до 7108,4 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете понижение от 0,89% до 24 438,5 пункта.

Цената на акциите на IBM и ServiceNow се срина съответно с 8% и 17%, след като компаниите публикуваха последните си тримесечни отчети. Въпреки че резултатът на IBM надмина очакванията на анализаторите, компанията запази прогнозата си за печалбата на цялата година, разочаровайки инвеститорите. При ServiceNow ръстът на приходите от абонаменти на компанията беше помрачен от конфликта в Близкия изток.

„Акциите се опитват да намерят опора след невероятното възстановяване от дъната през март“, коментира Крис Кампицис, управляващ партньор на The SKG Team.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на военноморските сили да „стрелят и унищожават всяка лодка“, която поставя мини по протежение на Ормузкия пролив.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 23 април.

По-късно той каза, че споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде "изгодно и уместно" за САЩ.

Цените на петрола скочиха с над 5% - признак за безпокойство на пазарите заради обстановката в Близкия изток, след като в Техеран отекнаха експлозии, а възобновяване на преговорите между ирански и американски представители засега не се очертава.

Трейдърите реагираха и на новите данни за бизнес активността в САЩ, която се ускорява през април на фона на растящия инфлационен натиск и засилени проблеми във веригите на доставка. Предварителният общ индекс PMI, който измерва активността в промишлеността и услугите, се повишава до 52 пункта през април спрямо 50,3 пункта през март.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30 годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,325% и 4,917 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,24% до 98,82 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 4,38% до 106,4 долара за барел. Тази на американския лек петрол WTI напредна с 4,35 на сто до 97,02 долара за барел.

Златото поевтиня с около 1% до 4708,3 долара за тройунция.