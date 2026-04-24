Петролът продължава да поскъпва с безизходицата в преговорите между САЩ и Иран*

Цената на петрола се повишава в петък, тъй като несигурността около преговорите между САЩ и Иран заплашва допълнително да забави енергийните потоци от Персийския залив, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,3% до 105,38 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,06% до 95,91 долара за барел.

Публикациите на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, както и решението му да продължи морската блокада на иранските пристанища, са навредили на преговорния процес, воден от посредници като Пакинстан, според двама американски представители, запознати със ситуацията.

Войната на САЩ и Израел в Иран, започнала на 28 февруари, разтърсва енергийните пазари, като почти пълното затваряне на Ормузкия проток доведе до рязък спад на потоците от големите производители на нефт и газ в Персийския залив. Новите опасения, че мирните преговори са в застой, увеличават геополитическата премия в цената на петрола.

„Колкото по-дълго продължава това, толкова по-ясно става, че разрушителните ефекти от този конфликт ще се усещат месеци, ако не и по-дълго“, коментира Мона Якубиан, директор на програмата за Близкия изток в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Супертанкер с ирански петрол, който е под санкциите на САЩ, изглежда е направил опит да премине през Ормузкия проток в петък, докато трафикът през водния път е почти напълно спрял.

Опитите за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран остават блокирани и по няколко други ключови въпроса, включително ядрените възможности на Ислямската република и израелските удари срещу Ливан.

Ще са нужни няколко месеца, за да може производството на суров петрол в Персийския залив да се възстанови, при условие че Ормузкият проток бъде напълно отворен и няма нови удари, казват анализатори от Goldman Sachs Group Inc. Банката очаква добивът да бъде ограничен с около 14,5 млн. барела дневно - или повече от 50% през април.

„Петролът поскъпва повече заради шока във физическото предлагане, а не само заради геополитическа рискова премия“, казва Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets. „Рискът от война може леко да намалява, но рискът за доставките не е изчезнал“, добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.