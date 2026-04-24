Азиатските пазари приключиха седмицата със смесени резултати

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха търговията в петък без ясна посока, тъй като инвеститорите са предпазливи на фона на несигурността около войната на САЩ и Израел в Иран, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 се повиши с 0,97% до 59 716,18 пункта, а по-широкият показател Topix затвори почти без промяна на ниво от 3716,59 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че инфлацията в Япония се е ускорила за първи път от пет месеца насам, което сочи, че ценовият натиск се засилва дори преди пълният ефект от високите цени на петрола заради войната да се пренесе в икономиката. Основният индекс на потребителските цени, изключващ пресните храни, се е повишил с 1,8% на годишна база през март. Този резултат надминава средната прогноза на икономистите от 1,7% след увеличението от 1,6% през предходния месец. По-бавното понижение на цените на бензина е основен фактор за повишението на индекса.

Показателят, който изключва както пресни храни, така и енергоносителите, се е увеличил с 2,4%, оставайки над целта на Японската централната банка (ЯЦБ) от 2%. Общата инфлация, включваща всички стоки и услуги, се е ускорила до 1,5%.

Показателят Kospi в Южна Корея също затвори без промяна на ниво от 6475,63 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 2,51% до 1203,84 пункта.

В Австралия показателят S&P/ASX 200 изтри 0,08% до ниво от 8786,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,17% до 25 958,36 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,35% до 4769,37 пункта.