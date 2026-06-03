Цената на петрола продължава да се покачва*

Цената на петрола се повишава за трети пореден ден на фона на песимизма относно перспективите САЩ и Иран да постигнат мирно споразумение, както и заради подновените военни действия в Близкия изток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,7% до 97,63 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,79% до 95,44 долара за барел.

Американски сили прихванаха ирански балистични ракети и дронове, насочени към съседни държави в Близкия изток, и нанесоха удари по команден център в Ислямската република в отговор.

Това се случи, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че остава оптимист, че САЩ скоро могат да постигнат временно мирно споразумение с Техеран. Той оспори публикации в иранските държавни медии, според които разговорите с Вашингтон са били прекратени заради боевете в Ливан. Нов кръг от преговори между Израел и Ливан е насрочен за сряда.

Липсата на яснота относно евентуалното удължаване на настоящото примирие и бъдещето на доставките през Ормузкия проток разклати цените на петрола, които миналия месец спаднаха заради надеждите, че може да бъде постигнато споразумение. Забавянето на решението засилва опасенията, че светът ще трябва допълнително да използва запасите си от суров петрол, докато чака износът от Персийския залив напълно да се възстанови.

„Разминаването между САЩ и Иран показва, че всяка сделка, която би довела до нормализиране на доставките, все още е далеч“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини в ING Groep NV в Сингапур. „Рисковете са насочени към ново поскъпване, особено с наближаването на третото тримесечие - период със сезонно по-силно търсене“, добавя той.

Иран изстреля балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, които са се разпаднали по пътя или са били свалени от противовъздушната отбрана, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в социалната мрежа X. Американски сили също така нанесоха удари по иранския остров Кешм, се казва в отделна публикация.

Тръмп иска Иран да представи конкретни отстъпки по ядрената си програма в писмен вид като част от предварително споразумение за прекратяване на войната, съобщи ABC News, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. По-рано Техеран е дал устни уверения, че ще приеме определени условия, свързани с ядрената му програма, според информацията.

Междувременно индустриален доклад показа, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 6,8 млн. барела през миналата седмица. Това би било шесто поредно седмично понижение, ако бъде потвърдено от официалните данни, които се очакват по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.