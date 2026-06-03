Dow спада с 200 пункта, цената на петрола продължава да се покачва*

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада в сряда, докато цените на петрола и доходността по американските държавни облигации се повишават на фона на опасенията, че войната на САЩ и Израел в Иран може да продължи да тласка инфлацията нагоре, предава CNBC.

Бенчмаркът се понижава с 236 пункта или 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite остават почти без промяна.

Цените на петрола отново са нагоре след съобщенията за размяна на нови удари между САЩ и Иран. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,5% до 97,44 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,43% до 95,1 долара за барел.

Във вторник армията на Кувейт съобщи в социалните мрежи, че системите за противовъздушна отбрана „са прехванали вражески цели“. По-късно Централното командване на САЩ заяви, че американските сили са неутрализирали ирански балистични ракети и дронове, както и че са извършили „удари за самозащита“ на остров Кешм „в отговор на опити за атаки от Техеран в Близкия изток“.

Акциите на американски частни инвестиционни компании са сред най-засегнатите за деня, след като базираната в Швейцария компания Partners Group обяви, че ограничава тегленията на инвеститори от един от фондовете си. Цената на книжата на KKR спада с 6%, а на Blackstone - с 5%.

На този фон акциите на Broadcom поскъпват с над 2% преди предстоящото публикуване на финансовия отчет на компанията след края на борсовата сесия.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,491%, а тази по 30-годишните - до 4,993%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,21% до 99,427 пункта.

Златото поевтинява с 0,93 на сто и се търгува на цена от 4477,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.